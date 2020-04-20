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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Истребители НАТО четыре раза сопроводили самолеты ВВС России
На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО четыре раза сопроводили самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой, сообщило во вторник Министерство обороны Литвы.
В понедельник Минобороны сообщило, что 13 апреля истребители НАТО опознали российский транспортный самолет "Ан-26", летевший в международном воздушном пространстве из континентальной части России в Калининградскую область.
В среду также был сопровожден "Ан26". В четверг был опознан и сопровожден пассажирский самолет "Ту-134", летевший из Калининграда на континентальную часть России, а в пятницу истребители НАТО опознали по два истребителя "Су-24", "Су-27" и "Су-30", летевших над Балтийским морем из одной части РФ в другую, то есть без нарушения каких-либо международных воздушных правил.
Некоторые самолеты, замечает BNS, следовали без летного плана, с выключенным транспондером, летевшие в пятницу истребители не поддерживали связь с региональными диспетчерами.
Между тем еще в октябре 2016 года посол России в Литве Александр Удальцов в отношении претензии по поводу пролетов самолетов ВВС России вблизи границ Литвы с выключенными транспондерами заявлял, что "недавно Литва и другие прибалтийские страны сами не согласились с предложением провести в Москве консультации по мерам доверия в области безопасности полетов".
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, чп и криминал
География: Литва
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