В связи с забастовкой водителей Girteka обещает восстановить командировочные /дополнено/ 🔊 Воспроизвести фото: 15min.eu



Водители крупнейшей литовской компании автомобильных грузоперевозок в Литве Girteka проводят забастовку в связи с сократившимися командировочными. Представитель компании сообщил, что забастовка не должна нарушить деятельность Girteka и обещает, что командировочные после кризиса будут возвращены на прежний уровень.



"У нас нет грузовиков, простаивающих из-за кризиса или по другим причинам. Мы постоянно следим за ситуацией, мы также не предвидим проблем в понедельник", – сказал BNS представитель Girteka Кристиан Каас Мортенсен, ответственный за коммуникацию.



Портал 15min.lt на минувшей неделе сообщил, что в понедельник утром водители Girteka намерены оставить автомобили на стоянках в различных странах Европы и не работать. К забастовке их вынудили предупреждения о том, что их зарплата сокращается на 15%. Водители крупнейшей литовской компании автомобильных грузоперевозок в Литве Girteka проводят забастовку в связи с сократившимися командировочными. Представитель компании сообщил, что забастовка не должна нарушить деятельность Girteka и обещает, что командировочные после кризиса будут возвращены на прежний уровень."У нас нет грузовиков, простаивающих из-за кризиса или по другим причинам. Мы постоянно следим за ситуацией, мы также не предвидим проблем в понедельник", – сказал BNS представитель Girteka Кристиан Каас Мортенсен, ответственный за коммуникацию.Портал 15min.lt на минувшей неделе сообщил, что в понедельник утром водители Girteka намерены оставить автомобили на стоянках в различных странах Европы и не работать. К забастовке их вынудили предупреждения о том, что их зарплата сокращается на 15%. Из 14 тыс. работающих сейчас водителей Girteka в четверг намеревались бастовать две тысячи, однако к понедельнику их число должно вырасти, сообщал портал15min.lt.



К.К. Мортенсен сообщил 15min.lt, что компания, как и весь мировой бизнес, ощущает сильное влияние кризиса. По его словам, Girteka не сокращает зарплаты, а временно сократила норму командировочных. Эта мера является альтернативой увольнению людей.



"Наша цель – сохранить рабочие места. Мы видим другие компании, которые сокращают работников, количество грузовиков. Мы решили идти по другому пути и сохранить рабочие места", – сказал К. К. Мортенсен.



Girteka сообщила, что в ее грузовом парке более 7,4 тыс. транспортных средств, в компании в целом около 15 тыс. сотрудников.



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Несмотря на то, что часть водителей крупнейшей литовской компании автомобильных грузоперевозок Girteka из-за снижения им суточных в понедельник устроила предупредительную забастовку, сама компания утверждает, что никакой забастовки нет.



По словам председателя Профсоюза водителей Йовиты Янчаускене, водители Girteka планировали предупредительную забастовку.



"Они обратились ещё в пятницу. Насколько я понимаю, они не являются членами профсоюза, люди самостоятельно организовали предупредительную забастовку, без нарушения законодательной базы, они будут делать перерывы между поездками за счёт своего отдыха", - сказала BNS Й. Янчаускайте.



Как сказал порталу delfi.lt председатель Альянса профсоюзов Литвы Аудрюс Цузанаускас, забастовки такого масштаба на литовском предприятии ещё не было. По его словам, забастовка проводится, как и обещали, с 9 до 18 часов.



Между тем представитель Girteka по коммуникации Кристиан Каас Мортенсен говорит, что забастовка не проводится.



"Могу подтвердить, мы проверили, у нас нет совершенно никаких проблем (...) Не знаю, как я могу убедить, что забастовки нет. Я сам не веду наблюдение за группами в Viber или чем-то подобным и не знаю, что они говорят, однако я знаю, что у меня есть прямой доступ ко всем 7,5 тыс. грузовиков, и я могу видеть, какой из них едет, а какой стоит. С нашей стороны всё хорошо", - сказал BNS К. К. Мортенсен.



Новостной портал 15min.lt на прошлой неделе сообщил, что водителей Girteka вынудили к забастовке предупреждения о том, что их зарплата будет сокращена на 15%.



По словам К. К. Мортенсена, работникам урезаны не зарплаты, а суточные. Кроме того, по его словам, после окончания кризиса они будут восстановлены до прежнего уровня. BNS Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: забастовка, карантин, коронавирус, Girteka География: Литва — статья прочитана 246 раз Комментарии