Большинство автоперевозчиков Литвы ощутили сокращение заказов – Linava 🔊 Воспроизвести



Основная часть литовских перевозчиков грузов на автотранспорте ощутила сокращение заказов в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. Запаздывают заказы, у компаний не хватает оборотных средств, большая часть грузовиков стоит без работы, утверждает Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.



Директор Linava по политике транспортного сектора Томас Гаруолис сказал, что значительно сократилось предложение грузов во всем Евросоюзе, а с марта выручка некоторых компаний упала на 50–90%.



По данным опроса, проведенного Linava, сокращение заказов и падение оборота ощущают 93% компаний. Оборот 15% компаний в первом квартале сократился более чем в два раза, 16% – на 31–50%, а у 38% компаний – на 11– 30%.



51% опрошенных руководителей компаний отмечают, что расчеты с заказчиками опаздывают более чем на 20 дней, также есть просьбы отложить их на срок до 3 месяцев. Основная часть литовских перевозчиков грузов на автотранспорте ощутила сокращение заказов в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. Запаздывают заказы, у компаний не хватает оборотных средств, большая часть грузовиков стоит без работы, утверждает Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.Директор Linava по политике транспортного сектора Томас Гаруолис сказал, что значительно сократилось предложение грузов во всем Евросоюзе, а с марта выручка некоторых компаний упала на 50–90%.По данным опроса, проведенного Linava, сокращение заказов и падение оборота ощущают 93% компаний. Оборот 15% компаний в первом квартале сократился более чем в два раза, 16% – на 31–50%, а у 38% компаний – на 11– 30%.51% опрошенных руководителей компаний отмечают, что расчеты с заказчиками опаздывают более чем на 20 дней, также есть просьбы отложить их на срок до 3 месяцев. При этом 53% компаний пока не уволили ни одного работника. 95% руководителей считают, что второй квартал этого года будет еще хуже.



Опрос провел Международный альянс транспорта и логистики вместе с Linava, в нем приняли участие 111 компаний.



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С часу ночи субботы через контрольно-пропускной пункт (КПП) в Лаздияй, что на границе Литвы и Польши будут пропускаться только грузовые транспортные средства весом не более 7,5 тонны, сообщила Служба охраны госграницы Литвы.



"С ночи субботы польские должностные лица на КПП Лаздияй-Огродники не будут пропускать грузовые автомобили, общая масса которых превышает 7,5 тонны", – говорится в сообщении.



По информации пограничников более тяжелым грузовикам предлагается выбирать КПП Калвария -Будзиск, где не применяются ограничения по весу.



Литва и Польши закрыли свои границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса, но движение товаров не ограничено. BNS Категории: экономика, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: ЕС, правила, перевозчики, карантин, коронавирус География: Литва — статья прочитана 169 раз Комментарии