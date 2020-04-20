В выходные дни за нарушение карантина в Литве оштрафованы 169 человек 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



В минувшие выходные в Литве зафиксированы 169 случаев нарушения карантина, сообщил BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.



"В субботу составлено 116 протоколов, в воскресенье – 53", – сказал BNS Р. Матонис.



Кодекс административных правонарушений предусматривает за нарушения, которые вызвали опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафами от 500 до 1500 евро, руководители компаний – от 1500 до 6 тыс. евро. При первом нарушении назначается половина минимального штрафа.



В целом, со вступлением в силу протоколов об административном правонарушении за нарушение правил карантина, полиция Литвы оштрафовала около 1,4 тыс. человек.



За три дня пасхальных выходных полиция составила 231 протокол о нарушении карантинных правил. В минувшие выходные в Литве зафиксированы 169 случаев нарушения карантина, сообщил BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис."В субботу составлено 116 протоколов, в воскресенье – 53", – сказал BNS Р. Матонис.Кодекс административных правонарушений предусматривает за нарушения, которые вызвали опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафами от 500 до 1500 евро, руководители компаний – от 1500 до 6 тыс. евро. При первом нарушении назначается половина минимального штрафа.В целом, со вступлением в силу протоколов об административном правонарушении за нарушение правил карантина, полиция Литвы оштрафовала около 1,4 тыс. человек.За три дня пасхальных выходных полиция составила 231 протокол о нарушении карантинных правил. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: штраф, контроль, нарушители, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 103 раза Комментарии