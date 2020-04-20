Из Китая в Литву прибыли 12 тонн защитных средств 🔊 Воспроизвести архивное фото bns.lt



В субботу вечером в Каунасском аэропорту приземлился самолет из Китая, который доставил более 12 тонн средств персональной защиты для медиков, борющихся с коронавирусом в Литве.



В этой партии – респираторы, защитные очки, одноразовая одежда и защита для обуви, также тампоны для мазков из носоглотки, сообщило Министерство здравоохранения.



За минувшую неделю была доставлена почти 221 тонн медицинских товаров – почти 45% этого объема было доставлено с 28 марта по субботу.



В данный момент общий груз медицинских принадлежностей достигает 493 тонны.



Ранее правительство сообщало, что в Китае в целом заказано 1,8 млн респираторов, 5,7 млн защитных масок для лица, 1,8 млн одноразовых шапочек, 0,8 млн защитных очков, 1,8 млн одноразовых халатов, более 1 млн защитных комбинезонов с капюшоном, 15 млн одноразовых перчаток, 3,6 млн бахил. В субботу вечером в Каунасском аэропорту приземлился самолет из Китая, который доставил более 12 тонн средств персональной защиты для медиков, борющихся с коронавирусом в Литве.В этой партии – респираторы, защитные очки, одноразовая одежда и защита для обуви, также тампоны для мазков из носоглотки, сообщило Министерство здравоохранения.За минувшую неделю была доставлена почти 221 тонн медицинских товаров – почти 45% этого объема было доставлено с 28 марта по субботу.В данный момент общий груз медицинских принадлежностей достигает 493 тонны.Ранее правительство сообщало, что в Китае в целом заказано 1,8 млн респираторов, 5,7 млн защитных масок для лица, 1,8 млн одноразовых шапочек, 0,8 млн защитных очков, 1,8 млн одноразовых халатов, более 1 млн защитных комбинезонов с капюшоном, 15 млн одноразовых перчаток, 3,6 млн бахил. BNS Категории: политика, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: помощь, Китай, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 119 раз Комментарии