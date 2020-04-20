Жена экс-президента Р. Паксаса вызвала полицию в связи с насилием дома 🔊 Воспроизвести



В субботу в дом бывшего президента Литвы Роландаса Пакса прибыла полиция, а сам Роландас Паксас был доставлен в больницу, сообщил BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.



"Было получено сообщение от супруги о том, что мужчина нетрезв, шумит и дерется, не было установлено, что была причинена физическая боль, мужчину доставили в больницу в связи с его состоянием здоровья, жена отказалась от помощи медиков", – сказал он.



По словам представителя полиции, по причине состояния здоровья не проверялась степень трезвости Р. Паксаса.



Досудебное расследование не открывалось.



Р. Паксас был отстранен от президентской должности в апреле 2004 года в порядке импичмента. Конституционный суд Литвы признал, что он нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, когда в порядке исключения предоставил литовское гражданство своему финансовому спонсору Юрию Борисову.



Лайма Паксене и Роландас Паксас В субботу в дом бывшего президента Литвы Роландаса Пакса прибыла полиция, а сам Роландас Паксас был доставлен в больницу, сообщил BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис."Было получено сообщение от супруги о том, что мужчина нетрезв, шумит и дерется, не было установлено, что была причинена физическая боль, мужчину доставили в больницу в связи с его состоянием здоровья, жена отказалась от помощи медиков", – сказал он.По словам представителя полиции, по причине состояния здоровья не проверялась степень трезвости Р. Паксаса.Досудебное расследование не открывалось.Р. Паксас был отстранен от президентской должности в апреле 2004 года в порядке импичмента. Конституционный суд Литвы признал, что он нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, когда в порядке исключения предоставил литовское гражданство своему финансовому спонсору Юрию Борисову. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, дом и быт Ключевые слова: семья, насилие, Паксас, жена География: Литва — статья прочитана 110 раз Комментарии