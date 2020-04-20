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Жена экс-президента Р. Паксаса вызвала полицию в связи с насилием дома



В субботу в дом бывшего президента Литвы Роландаса Пакса прибыла полиция, а сам Роландас Паксас был доставлен в больницу, сообщил BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

"Было получено сообщение от супруги о том, что мужчина нетрезв, шумит и дерется, не было установлено, что была причинена физическая боль, мужчину доставили в больницу в связи с его состоянием здоровья, жена отказалась от помощи медиков", – сказал он.

По словам представителя полиции, по причине состояния здоровья не проверялась степень трезвости Р. Паксаса.

Досудебное расследование не открывалось.

Р. Паксас был отстранен от президентской должности в апреле 2004 года в порядке импичмента. Конституционный суд Литвы признал, что он нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, когда в порядке исключения предоставил литовское гражданство своему финансовому спонсору Юрию Борисову.

Лайма Паксене и Роландас Паксас
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, чп и криминал, дом и быт
Ключевые слова: семья, насилие, Паксас, жена
География: Литва
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добавлена сегодня, 20 апреля, 10:20

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