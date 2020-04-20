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Есть подозрения в том, что COVID-19 заразились все пациенты Клайпедского хосписа
Есть большая вероятность того, что коронавирусом заразились пациенты частного дома опеки Klaipedos hospisas, сообщил глава Клайпедской университетской больниц Винсас Янушонис.
По его словам, не зараженные восемь постояльцев хосписа еще повторно не обследованы.
"Сейчас они еще не проверены повторно, их еще нужно проверить. Однако, поскольку они находились в одном помещении, за исключением одного, находившегося в одноместной палате, есть большая вероятность того, что все они заражены", – заявил В. Янушонис на заседании Комиссии по экстремальным ситуациям Клайпедского самоуправления.
Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сожалеет, что сложилась ситуация, при которой заразились 10 работников Klaipedos hospisas, однако это не означает, что пациенты останутся без ухода.
Специалисты из других учреждений боятся работать в хосписе, ставшим очагом коронавируса.
В воскресенье мэр заявил, что зараженные из хосписа должны будут быть доставлены в лечебные учреждения близлежащих районов.
В субботу сообщалось, что в Klaipedos hospisas коронавирусом заразились 40 человек. Их них 30 зараженных среди подопечных, и 10 – работников.
Наиболее вероятно, что вирус в хоспис принесли работники, поскольку у самих подопечных хосписа во время карантина не было контактов за его пределами.
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
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