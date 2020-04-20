В армии Литвы 8 зараженных коронавирусом, на изоляции – около 200 военных 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



В данный момент в литовской армии болеют коронавирусом восемь человек, один военный выздоровел, а в изоляции находятся около 200 военных, также около десяти заболевших есть в батальоне НАТО.



"Число изолированных меняется, на сегодняшний день изолировано около нескольких сотен военных", – сообщил BNS офицер Оборонного штаба литовской армии по связям с общественностью Андрюс Дилда.



Он утверждает, что часть военных изолировано в военных учреждениях, часть – дома.



"Часть их изолирована в наших лечебных или реабилитационных учреждениях, другие самоизолировались дома", – рассказал представитель вооруженных сил.



Он также добавил, что около десяти военных дислоцированного в Литве Батальона НАТО также болеют коронавирусом, однако среди них уже много выздоровевших. В данный момент в литовской армии болеют коронавирусом восемь человек, один военный выздоровел, а в изоляции находятся около 200 военных, также около десяти заболевших есть в батальоне НАТО."Число изолированных меняется, на сегодняшний день изолировано около нескольких сотен военных", – сообщил BNS офицер Оборонного штаба литовской армии по связям с общественностью Андрюс Дилда.Он утверждает, что часть военных изолировано в военных учреждениях, часть – дома."Часть их изолирована в наших лечебных или реабилитационных учреждениях, другие самоизолировались дома", – рассказал представитель вооруженных сил.Он также добавил, что около десяти военных дислоцированного в Литве Батальона НАТО также болеют коронавирусом, однако среди них уже много выздоровевших. "В целом до двадцати зараженных, есть много выздоровевших, поскольку болеющих было более 20, часть самолетами доставлены в свои государства, где проходят лечение, а из тех, что остались здесь, часть выздоровела, а часть еще на лечении", – сообщил А. Дилда.



Боевая группа Сил передового базирования НАТО дислоцирована в Литве в феврале 2017 года в качестве реакции на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Батальоном в Литве командует Германия.



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В Литве от коронавируса скончались 36 человек, сообщается на сайте, созданном Министерством здравоохранения для борьбы с COVID-19.



По сообщению Минздрава, 36-й больной скончался в воскресенье вечером в Клайпедской университетской больнице. Отмечается, что пациент входил в группу риска



В настоящий момент в Литве 1326 случаев заражения коронавирусом. Из них 242 пациента выздоровели. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: нато, армия, контроль, учения, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 216 раз Комментарии