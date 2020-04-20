Массовое убийство в Канаде 🔊 Воспроизвести Фото: John Morris / REUTERS



Более 10 человек погибли в результате стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия. Об этом сообщает



В местной полиции заявили, что огонь по людям открыл 51-летний мужчина. Он был задержан спустя несколько часов после преступления. Среди прочих, была убита одна страж порядка, еще один полицейский получил ранения.



Власти опасаются, что число жертв стрелка может увеличиться.



Мотивы преступника неизвестны.



Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек. Об этом сообщила комиссар местной полиции Бренда Лаки (Brenda Lucki), передает CBC News.



Лаки подтвердила, что стрелок не был связан с терроризмом. На данный момент расследование произошедшего продолжается. Отмечается, что жертв может быть больше. Более 10 человек погибли в результате стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на РИА Новости.В местной полиции заявили, что огонь по людям открыл 51-летний мужчина. Он был задержан спустя несколько часов после преступления. Среди прочих, была убита одна страж порядка, еще один полицейский получил ранения.Власти опасаются, что число жертв стрелка может увеличиться.Мотивы преступника неизвестны.Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек. Об этом сообщила комиссар местной полиции Бренда Лаки (Brenda Lucki), передает CBC News.Лаки подтвердила, что стрелок не был связан с терроризмом. На данный момент расследование произошедшего продолжается. Отмечается, что жертв может быть больше. lenta.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: убийство, Канада, полиция — статья прочитана 229 раз Комментарии