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Российские военные испытали танки Армата в Сирии



Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирии, сообщил РИА Новости глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Ну, это (испытания в САР. — Прим. ред.), во-первых, существенно влияет на то, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях: в Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы для того, чтобы в финальном облике, который будет поставляться в Сирию, эти все моменты были отражены", — рассказал министр в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

Он подчеркнул, что "Армата" не имеет аналогов в мире и постоянно проходит цикл дополнительных тестов и модернизаций. По словам Мантурова, Россия получила предварительные заявки на экспорт этого танка, но отправлять его за рубеж можно будет только после начала серийных поставок в войска и получения паспорта экспортного облика.
"Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан", — добавил глава ведомства.

Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы оппонента, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

Министерство обороны ранее подписало контракт на закупку 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Ожидается, что соглашения выполнят до конца 2021-го. В этом году планируется завершить государственные испытания танка.
РИА Новости
Категории: политика, в мире, технологии
Ключевые слова: Сирия, танк, испытание, Армата, характеристики
География: Россия
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добавлена сегодня, 20 апреля, 13:00

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