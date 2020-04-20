Российские военные испытали танки Армата в Сирии 🔊 Воспроизвести



Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирии, сообщил



"Ну, это (испытания в САР. — Прим. ред.), во-первых, существенно влияет на то, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях: в Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы для того, чтобы в финальном облике, который будет поставляться в Сирию, эти все моменты были отражены", — рассказал министр в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".



Он подчеркнул, что "Армата" не имеет аналогов в мире и постоянно проходит цикл дополнительных тестов и модернизаций. По словам Мантурова, Россия получила предварительные заявки на экспорт этого танка, но отправлять его за рубеж можно будет только после начала серийных поставок в войска и получения паспорта экспортного облика. Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирии, сообщил РИА Новости глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров."Ну, это (испытания в САР. — Прим. ред.), во-первых, существенно влияет на то, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях: в Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы для того, чтобы в финальном облике, который будет поставляться в Сирию, эти все моменты были отражены", — рассказал министр в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".Он подчеркнул, что "Армата" не имеет аналогов в мире и постоянно проходит цикл дополнительных тестов и модернизаций. По словам Мантурова, Россия получила предварительные заявки на экспорт этого танка, но отправлять его за рубеж можно будет только после начала серийных поставок в войска и получения паспорта экспортного облика. "Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан", — добавил глава ведомства.



Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы оппонента, расположенной в укрытиях и на открытой местности.



Министерство обороны ранее подписало контракт на закупку 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Ожидается, что соглашения выполнят до конца 2021-го. В этом году планируется завершить государственные испытания танка. РИА Новости Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: Сирия, танк, испытание, Армата, характеристики География: Россия — статья прочитана 205 раз Комментарии