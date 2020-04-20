Al Jazeera Катар : планета Нибиру. Действительно ли конец Земли близок? 🔊 Воспроизвести © CC0 / Public Domain, urikyo33 / Pixabay



Страх отключает рациональное мышление и позволяет нашему разуму воспринимать все иначе, уверен автор. Сегодня, когда весь мир встревожен, сообщения о приближающимся конце света стали появляться все чаще. Однако о таинственной планете Нибиру известно давно, и, якобы, ее столкновения с Землей — не избежать. Что думают в NASA?



В последние месяцы в интернете появилось множество пугающих сообщений о планете Нибиру, которая неумолимо приближается к Земле. Столкновение с ней приведет к гибели всего живого на нашей планете. Может ли это быть правдой?



Кто спустится с небес?



Сообщения о столкновении Нибиру с Землей появляются каждый год в декабре. Кстати говоря, ученые расшифровали древние тексты цивилизации Майя и пришли к выводу, что конец света наступит в 2012 году в результате столкновения Земли с другой планетой. Согласно древним текстам, столкновение вызовет извержение вулканов, землетрясения и торнадо, которые приведут к гибели человечества. В последние месяцы в интернете появилось множество пугающих сообщений о планете Нибиру, которая неумолимо приближается к Земле. Столкновение с ней приведет к гибели всего живого на нашей планете. Может ли это быть правдой?Сообщения о столкновении Нибиру с Землей появляются каждый год в декабре. Кстати говоря, ученые расшифровали древние тексты цивилизации Майя и пришли к выводу, что конец света наступит в 2012 году в результате столкновения Земли с другой планетой. Согласно древним текстам, столкновение вызовет извержение вулканов, землетрясения и торнадо, которые приведут к гибели человечества.



На самом деле, все новости в социальных сетях — это фейки, которые не подкреплены никакими доказательствами.



Данные NASA говорят о том, что есть несколько очевидных причин, которые могут нас в этом убедить.



Почему это просто миф?



Например, если какая-либо планета приблизится к Земле, то ее можно будет наблюдать на небе в течение длительного периода времени — от нескольких месяцев до нескольких лет. Таким образом, любой человек, имеющий телескоп, сможет заметить приближение другой планеты после того, как она достигнет орбиты Сатурна.



Это означает, что небесное тело будет замечено астрономами-любителями, а не только космическими агентствами. Любой человек со средним телескопом сможет легко заметить присутствие чужеродного небесного тела. Кстати говоря, телескопами владеют десятки тысяч людей по всему миру, включая автора данной статьи.



Кроме того, приближение огромного небесного тела оказало бы непосредственное влияние на орбиты других планет, что астрономы несомненно бы заметили.



Также стоит отметить, что планета Нибиру не входит в число восьми планет Солнечной системы.



Между тем некоторые ученые утверждают, что Нибиру совершает один оборот вокруг Солнца примерно раз в 3600 лет. Это не может быть правдой, потому что присутствие планеты, влияющей на орбиты других планет, разрушило бы планетную систему миллиарды лет назад. Следовательно, планеты Нибиру вообще не существует.



Девятая планета и пандемия коронавируса



Некоторые ученые пытаются объединить миф о Нибиру и гипотезы о существовании девятой планеты. Напомним, что они верят в существование гипотетической планеты во внешней области Солнечной системы, гравитационное притяжение которой может объяснить аномалию в распределении орбит обособленных объектов, обнаруженных за пределами планеты Нептун.



Если девятая планета действительно существует, то в ближайшей точке она подходит к Солнцу на расстояние в 4-5 раз превышающее радиус орбиты Нептуна. Это означает, что девятая планета находится далеко от Земли и не может влиять на распределение орбит.



Псевдонаучные теории получают широкое распространение во времена кризисов, потому что страх отключает рациональное мышление и позволяет нашему разуму воспринимать все иначе. Распространение неподтвержденных новостей и фейков вызывает у людей повышенную тревожность и панику, что сейчас никому не нужно, так как людям хватает стресса, связанного с пандемией коронавируса.



Автор: Шади Абдель Хафиз (شادي عبد الحافظ) для Al Jazeera, Катар, перевод Приверженец и популяризатор антинаучной теории о планете Нибиру и палеоконтактах американский писатель Закария Ситчин утверждает, что Нибиру приближается к Земле и вскоре с ней столкнется.На самом деле, все новости в социальных сетях — это фейки, которые не подкреплены никакими доказательствами.Данные NASA говорят о том, что есть несколько очевидных причин, которые могут нас в этом убедить.Например, если какая-либо планета приблизится к Земле, то ее можно будет наблюдать на небе в течение длительного периода времени — от нескольких месяцев до нескольких лет. Таким образом, любой человек, имеющий телескоп, сможет заметить приближение другой планеты после того, как она достигнет орбиты Сатурна.Это означает, что небесное тело будет замечено астрономами-любителями, а не только космическими агентствами. Любой человек со средним телескопом сможет легко заметить присутствие чужеродного небесного тела. Кстати говоря, телескопами владеют десятки тысяч людей по всему миру, включая автора данной статьи.Кроме того, приближение огромного небесного тела оказало бы непосредственное влияние на орбиты других планет, что астрономы несомненно бы заметили.Также стоит отметить, что планета Нибиру не входит в число восьми планет Солнечной системы.Между тем некоторые ученые утверждают, что Нибиру совершает один оборот вокруг Солнца примерно раз в 3600 лет. Это не может быть правдой, потому что присутствие планеты, влияющей на орбиты других планет, разрушило бы планетную систему миллиарды лет назад. Следовательно, планеты Нибиру вообще не существует.Некоторые ученые пытаются объединить миф о Нибиру и гипотезы о существовании девятой планеты. Напомним, что они верят в существование гипотетической планеты во внешней области Солнечной системы, гравитационное притяжение которой может объяснить аномалию в распределении орбит обособленных объектов, обнаруженных за пределами планеты Нептун.Если девятая планета действительно существует, то в ближайшей точке она подходит к Солнцу на расстояние в 4-5 раз превышающее радиус орбиты Нептуна. Это означает, что девятая планета находится далеко от Земли и не может влиять на распределение орбит.Псевдонаучные теории получают широкое распространение во времена кризисов, потому что страх отключает рациональное мышление и позволяет нашему разуму воспринимать все иначе. Распространение неподтвержденных новостей и фейков вызывает у людей повышенную тревожность и панику, что сейчас никому не нужно, так как людям хватает стресса, связанного с пандемией коронавируса.Автор: Шади Абдель Хафиз (شادي عبد الحافظ) для Al Jazeera, Катар, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, в мире, образование Ключевые слова: космос, исследование, планета, телескоп, Нибиру — статья прочитана 196 раз Комментарии