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Земан подтвердил участие в перенесенных торжествах по случаю Победы в Москве
Президент Чехии Милош Земан примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Москве, которые из-за коронавируса вместо 9 мая состоятся позднее. Об этом он заявил в воскресенье в интервью пражской радиостанции "Частота-1", передает ТАСС.
"Я принял приглашение президента [РФ Владимира] Путина, - подчеркнул Земан. - Предполагаю, что вместо 9 мая торжества [в Москве] пройдут в сентябре. Это было бы логично, так как в сентябре завершилась Вторая мировая война, а 9 мая завершилась только война в Европе".
В четверг Владимир Путин объявил, что парад Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году не 9 мая, а позже, когда отступит угроза коронавируса.
ТАСС
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