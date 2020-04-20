Земан подтвердил участие в перенесенных торжествах по случаю Победы в Москве 🔊 Воспроизвести Президент Чехии Милош Земан



Президент Чехии Милош Земан примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Москве, которые из-за коронавируса вместо 9 мая состоятся позднее. Об этом он заявил в воскресенье в интервью пражской радиостанции "Частота-1", передает



"Я принял приглашение президента [РФ Владимира] Путина, - подчеркнул Земан. - Предполагаю, что вместо 9 мая торжества [в Москве] пройдут в сентябре. Это было бы логично, так как в сентябре завершилась Вторая мировая война, а 9 мая завершилась только война в Европе".



В четверг Владимир Путин объявил, что парад Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году не 9 мая, а позже, когда отступит угроза коронавируса. Президент Чехии Милош Земан примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Москве, которые из-за коронавируса вместо 9 мая состоятся позднее. Об этом он заявил в воскресенье в интервью пражской радиостанции "Частота-1", передает ТАСС "Я принял приглашение президента [РФ Владимира] Путина, - подчеркнул Земан. - Предполагаю, что вместо 9 мая торжества [в Москве] пройдут в сентябре. Это было бы логично, так как в сентябре завершилась Вторая мировая война, а 9 мая завершилась только война в Европе".В четверг Владимир Путин объявил, что парад Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году не 9 мая, а позже, когда отступит угроза коронавируса. ТАСС Категории: общество, в Европе, история Ключевые слова: президент, 9 мая, памятник, Чехия, Прага, Земан, Конев — статья прочитана 179 раз Комментарии