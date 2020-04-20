В Москве может появиться станция метро «Маршала Конева» 🔊 Воспроизвести фото: АГН «Москва»



Общественный совет при Минобороны РФ предложил переименовать станцию московского метро «Пражская» в станцию «Маршала Конева». Письмо за подписью председателя Общественного совета и главреда



Примечательно, что приказ на снос монумента дал не парламент Чешской Республики, не президент или премьер-министр, а всего лишь староста района Прага-6 Ондржей Коларж. Именно по его велению под видеокамеры памятник сдернули краном с постамента, повалили на землю и после увезли. Общественный совет при Минобороны РФ предложил переименовать станцию московского метро «Пражская» в станцию «Маршала Конева». Письмо за подписью председателя Общественного совета и главреда «МК» Павла Гусева с просьбой поддержать инициативу 14 апреля направлено министру обороны РФ Сергею Шойгу. Как считают члены Общественного совета, такое решение будет ответом на демонтаж в Праге памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.Примечательно, что приказ на снос монумента дал не парламент Чешской Республики, не президент или премьер-министр, а всего лишь староста района Прага-6 Ондржей Коларж. Именно по его велению под видеокамеры памятник сдернули краном с постамента, повалили на землю и после увезли. На страничке в Facebook чиновники прокомментировали: «У него не было маски. Правила одинаковы для всех. Выходить на улицу можно только надев маску или другое средство, прикрывающее рот и нос». Такая вот «шутка» в связи с карантином.



Многие чехи не поддержали чинуш. Они обвинили старосту в умышленном переписывании истории и даже в симпатии к фашистам. Так, пользователь Marousek Radek написал: «Если бы товарищ Конев не освободил Прагу, то тебя бы тут не было, пан староста! Ты нормальный?». Президент Чехии Милош Земан в эфире TV Prima назвал демонтаж памятника большой глупостью.



В Москве посчитали неприемлемым снос памятника советскому маршалу. Министр обороны Сергей Шойгу обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против тех, кто осмелился снести памятник советскому полководцу.



Тем более, что правовая база для этого уже есть. В России принят закон, который позволяет привлекать к уголовной ответственности тех, кто умышленно повредил или уничтожил памятники и мемориалы, которые возведены в память погибших при защите Отечества.



Вскоре официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что дело по факту сноса памятника маршалу Коневу возбуждено.



Сергей Шойгу попросил своего чешского коллегу Лубомира Метнара передать памятник России. Он напомнил о 50 тысяч советских солдат, сложивших голову за освобождение Чехии.



Однако МИД Чехии в этой просьбе отказал. Аргумент - памятник до сих пор находится в собственности района Прага-6. Поэтому никаких нарушений обязательств Чехии перед Россией нет.



В ведомстве ответили, что монумент советскому маршалу чуть позже разместят в Музее ХХ века, который вскоре откроется в Праге.



Многие военные эксперты позитивно оценивают возможность переименовать станцию «Пражская» на «Маршала Конева». Так, ветеран военной службы, политолог Дмитрий Первухин тоже считает, что циничная инициатива чешских чиновников и их глумливые комментарии в Сети по поводу демонтажа памятника советскому военачальнику не должны остаться без последствий.



–Станция «Пражская» получила название в советское время. Тогда между нашими странами были другие отношения, их называли братскими, – сказал политолог. – Напомню, именно тогда, в 1980 году в Праге появился памятник маршалу Ивану Коневу, который командовал войсками, освобождавшими столицу Чехословакии. Создали памятник на деньги пражан, которые, наверняка, помнили, какую судьбу Гитлер определил их родине. Ведь в мае 1945-го не было ни Чехословакии, ни Чехии, был фашистский протекторат Богемия и Моравия. Получается, за возрождение их независимости пришлось заплатить жизнями тысяч наших солдат и офицеров. И вот, спустя 75 лет такая «благодарность»! mk.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: победа, памятник, снос, метро, станция, Прага, Конев География: Россия, Москва — статья прочитана 79 раз Комментарии