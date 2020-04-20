В ЛЖД назвали Rail Baltica спасательным кругом для литовского бизнеса 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / Markus Gann



Стоимость работ, на которые будет объявлен конкурс, достигнет почти 480 миллионов евро, балтийская республика уже обеспечила себе половину финансирования, сообщает Стоимость работ, на которые будет объявлен конкурс, достигнет почти 480 миллионов евро, балтийская республика уже обеспечила себе половину финансирования, сообщает Sputnik Литва . В Литве планируется объявить тендер на строительные работы на участке Rail Baltica от Каунаса до Паневежиса. При подготовке к конкурсу компания "Литовские железные дороги" (Lietuvos Geležinkeliai, ЛЖД) проконсультируется с участниками рынка, сообщает пресс-служба предприятия. В компании рассчитывают, что это позволит сделать условия тендера как можно более четкими и точными, чтобы потенциальные участники могли предоставить услуги в срок и в рамках бюджета.



В ходе консультаций бизнесу будет предложено представить свои идеи, предложения и рекомендации, выбрать модель закупок и определить некоторые другие условия.



На отрезке, стоимостью почти 480 миллиардов евро, от Каунаса до Паневежиса будет установлено 98 километров новой железнодорожной насыпи для двух железных дорог шириной 1435 миллиметров, приспособленных для скоростного движения поездов, также будут построены инженерные сооружения и соединительные автомобильные дороги. Оборудовано 58 километров верхней дорожной конструкции. Кроме того, запланировано построить мост через реку Нерис.



"Тендер на работы на участке железной дороги Rail Baltica от Каунаса до литовско-латвийской границы будет проходить в два этапа. На первом этапе, используя динамические системы закупок, для отдельных объектов будут выбраны подрядчики, отвечающие минимальным квалификационным требованиям: для оборудования новых 98-километровых железнодорожных насыпей, инженерных сооружений и соединительных дорог из Каунаса в Паневежис; 58 километров верхней конструкции железнодорожной дороги, а также строительства моста через реку Нерис," – отмечается в сообщении компании.



На втором этапе будет объявлено до 12 контрактов для конкретных специфических объектов инфраструктуры.



Rail Baltica



Проект Rail Baltica представляет собой железную дорогу, которая соединит страны Балтии с Западной Европой. Она пройдет через Берлин, Варшаву, Вильнюс, Каунас, Ригу и Таллин. Маршрут предполагалось продлить до Финляндии с помощью водного транспорта, но Хельсинки приостановили свое участие. Проект оценивается в 5,8 миллиарда евро. Периодически появляется информация, что строительство дороги обойдется дороже, чем изначально предполагалось.



Некоторые балтийские политики говорят о возможной задержке сроков реализации Rail Baltica. Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс заявлял, что проект может затянуться минимум на два – два с половиной года, а в Госконтроле Эстонии отмечали, что со своей стороны Таллин отстает по срокам реализации более чем на два года, а весь проект – на полтора.



Литва настроена более положительно, чем ее соседи. Вильнюс надеется, что Rail Baltica будет реализован в срок, и периодически делает заявления об уже проделанной работе и будущих планах.



Многие эксперты скептически относятся к будущей железной дороге. Они указывали на нерентабельность проекта и его экономическую бессмысленность.



© PHOTO : RAIL BALTICA Предполагаемый план движения поездов по Rail Baltica "По итогам консультаций, в зависимости от их результатов, будет завершена подготовка документов по закупкам и объявлены тендеры на работы, стоимость которых достигнет почти 480 миллионов евро, из которых Литва уже обеспечила себе почти половину финансирования. Эти работы, как и весь проект Rail Baltica, общей стоимостью 2,8 миллиарда евро, перед лицом COVID-19 могут стать огромным "спасательным кругом" для литовского бизнеса, поэтому я призываю компании не только быть пассивными наблюдателями, но и активно участвовать в реализация проекта", – заявил генеральный директор Lietuvos Geležinkeliai Infrastructura Каролис Санковски.В ходе консультаций бизнесу будет предложено представить свои идеи, предложения и рекомендации, выбрать модель закупок и определить некоторые другие условия.На отрезке, стоимостью почти 480 миллиардов евро, от Каунаса до Паневежиса будет установлено 98 километров новой железнодорожной насыпи для двух железных дорог шириной 1435 миллиметров, приспособленных для скоростного движения поездов, также будут построены инженерные сооружения и соединительные автомобильные дороги. Оборудовано 58 километров верхней дорожной конструкции. Кроме того, запланировано построить мост через реку Нерис."Тендер на работы на участке железной дороги Rail Baltica от Каунаса до литовско-латвийской границы будет проходить в два этапа. На первом этапе, используя динамические системы закупок, для отдельных объектов будут выбраны подрядчики, отвечающие минимальным квалификационным требованиям: для оборудования новых 98-километровых железнодорожных насыпей, инженерных сооружений и соединительных дорог из Каунаса в Паневежис; 58 километров верхней конструкции железнодорожной дороги, а также строительства моста через реку Нерис," – отмечается в сообщении компании.На втором этапе будет объявлено до 12 контрактов для конкретных специфических объектов инфраструктуры.Проект Rail Baltica представляет собой железную дорогу, которая соединит страны Балтии с Западной Европой. Она пройдет через Берлин, Варшаву, Вильнюс, Каунас, Ригу и Таллин. Маршрут предполагалось продлить до Финляндии с помощью водного транспорта, но Хельсинки приостановили свое участие. Проект оценивается в 5,8 миллиарда евро. Периодически появляется информация, что строительство дороги обойдется дороже, чем изначально предполагалось.Некоторые балтийские политики говорят о возможной задержке сроков реализации Rail Baltica. Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс заявлял, что проект может затянуться минимум на два – два с половиной года, а в Госконтроле Эстонии отмечали, что со своей стороны Таллин отстает по срокам реализации более чем на два года, а весь проект – на полтора.Литва настроена более положительно, чем ее соседи. Вильнюс надеется, что Rail Baltica будет реализован в срок, и периодически делает заявления об уже проделанной работе и будущих планах.Многие эксперты скептически относятся к будущей железной дороге. Они указывали на нерентабельность проекта и его экономическую бессмысленность. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: финансирование, Rail Baltica, дорога, пути, укладка — статья прочитана 132 раза Комментарии