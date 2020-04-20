В Литве из-за карантина на одну пятую сократился спрос на работников 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Владислав Адамовский



В марте соискателей работы стало на пять тысяч больше, чем в феврале, и на семь тысяч больше по сравнению с тем же периодом в 2019-м. После объявления карантина в Литве на одну пятую сократился спрос на рабочую силу, сообщает



В марте в отдел обслуживания клиентов обратились 26,3 тысячи человек без работы. Это на пять тысяч больше по сравнению с февралем и на семь тысяч больше, чем за тот же период год назад. Каждый четвертый (26,4 процента) безработный оказался старше 50 лет, 30,8 процента – моложе 30 лет. Почти каждый третий (28,8 процента) зарегистрированный соискатель проживает в сельской местности. В марте соискателей работы стало на пять тысяч больше, чем в феврале, и на семь тысяч больше по сравнению с тем же периодом в 2019-м. После объявления карантина в Литве на одну пятую сократился спрос на рабочую силу, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Службу занятости республики.В марте в отдел обслуживания клиентов обратились 26,3 тысячи человек без работы. Это на пять тысяч больше по сравнению с февралем и на семь тысяч больше, чем за тот же период год назад. Каждый четвертый (26,4 процента) безработный оказался старше 50 лет, 30,8 процента – моложе 30 лет. Почти каждый третий (28,8 процента) зарегистрированный соискатель проживает в сельской местности. Количество длительных безработных в Литве сократилось до 29,3 тысячи человек. Год назад безработным был каждый четвертый житель страны – всего 39,8 тысячи. Почти 27 процентов соискателей ищут неквалифицированную работу, 43 процента – квалифицированные рабочие, а 30 процентов – специалисты и техники. Большинство из них были из сфер торговли, размещения и общественного питания.



С 16 марта зафиксировали значительное уменьшение предложений о работе: в Вильнюсском уезде – на 2,3 тысячи меньше, в Шяуляйском – на 0,9 тысячи, Каунасском – на 0,8 тысячи. При этом в марте были доступны 23,1 тысячи вакансий, хотя год назад их было 27,2 тысячи.



Наиболее востребованы были специалисты по закупкам, инженеры-строители, почтальоны, складские работники, социальные работники и консультанты, бухгалтеры, сотрудники бухгалтерии, младшие социальные работники, специалисты по рекламе и маркетингу, административные и исполнительные секретари. Среди квалифицированных рабочих и работников сферы обслуживания можно выделить водителей легковых автомобилей, такси и фургонов, тяжелых грузовиков и грузовых транспортных средств, пекарей и кондитеров, маляров, бетонщиков и специалистов по отделке бетоном.



Хотя продавцы, строители-монтажники, сантехники, строители и повара являются одними из самых востребованных профессий, их рабочие места в марте сократились в среднем на четверть (26,2 процента) по сравнению с февралем. Предложений по работе стало меньше на 63 процента для административных и исполнительных секретарей, а также на 60,9 процента меньше для специалистов по рекламе и маркетингу.



Наибольшее количество вакансий было зарегистрировано работодателями в сфере услуг – 62,7 процента. Каждое пятое (18,6 процента) было в промышленности, в строительстве – 12,8 процента, в сельском хозяйстве – 5,9 процента.



Ранее на неформальном форуме экспертов Pandemijos ekonomikos grupe было заявлено, что в Литве ежедневно теряют работу около двух тысяч человек из-за карантина. По словам бывшего главного аналитика Oxford Business Group Паулюса Кунчинаса, в ближайшее время эти темпы могут ускориться в два-три раза.



В Литве с 16 марта ввели двухнедельный карантин из-за распространения коронавируса. Затем власти его продлили. Пока карантинный режим действует до 27 апреля.



В стране зафиксировали 1298 случаев коронавируса. От инфекции скончались 34 человека, а выздоровел 232 пациента.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире в настоящее время более 2,3 миллиона заболевших. Выздоровели около 600 тысяч, летальных исходов более 160 тысяч. Больше всего заболевших в США, Испании и Италии, там же наблюдается и самая высокая смертность. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: безработица, увольнения, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии