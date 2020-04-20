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В Мариямпольской больнице увеличилось число больных COVID-19 сотрудников



Отмечается также, что все, кто обращался в отделение неотложной помощи накануне, оказались совершенно здоровы, сообщает Sputnik Литва. Мэр Мариямполе Повилас Исода сообщил в Facebook о новых случаях подтверждения COVID-19 в Мариямпольской больнице.

Среди заболевших трое сотрудников больницы, которые в настоящий момент находятся на самоизоляции, один пациент в сестринском отделении и еще один случай был установлен в мобильном пункте.

Исода сообщает, что у всех, кто обращался в отделение неотложной помощи, результаты тестирования были отрицательные. При тестировании социальных работников, все протестированные вчера (51) были здоровы.

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lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
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добавлена сегодня, 20 апреля, 08:30

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