В Мариямпольской больнице увеличилось число больных COVID-19 сотрудников 🔊 Воспроизвести



Отмечается также, что все, кто обращался в отделение неотложной помощи накануне, оказались совершенно здоровы, сообщает



Среди заболевших трое сотрудников больницы, которые в настоящий момент находятся на самоизоляции, один пациент в сестринском отделении и еще один случай был установлен в мобильном пункте.



Исода сообщает, что у всех, кто обращался в отделение неотложной помощи, результаты тестирования были отрицательные. При тестировании социальных работников, все протестированные вчера (51) были здоровы.



Минздрав Литвы подтвердил 35-ый смертельный исход от коронавирусной инфекции



Мужчина умер в Клайпедском центре паллиативной медицины и относился к группе риска.



Количество зараженных COVID-19 в Литве достигло 1298 человек. Выздоровели - 242 пациента Отмечается также, что все, кто обращался в отделение неотложной помощи накануне, оказались совершенно здоровы, сообщает Sputnik Литва . Мэр Мариямполе Повилас Исода сообщил в Facebook о новых случаях подтверждения COVID-19 в Мариямпольской больнице.Среди заболевших трое сотрудников больницы, которые в настоящий момент находятся на самоизоляции, один пациент в сестринском отделении и еще один случай был установлен в мобильном пункте.Исода сообщает, что у всех, кто обращался в отделение неотложной помощи, результаты тестирования были отрицательные. При тестировании социальных работников, все протестированные вчера (51) были здоровы.Минздрав Литвы подтвердил 35-ый смертельный исход от коронавирусной инфекцииМужчина умер в Клайпедском центре паллиативной медицины и относился к группе риска.Количество зараженных COVID-19 в Литве достигло 1298 человек. Выздоровели - 242 пациента lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 161 раз Комментарии