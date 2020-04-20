Главный эпидемиолог Швеции: Стокгольм может добиться коллективного иммунитета уже в мае 🔊 Воспроизвести © REUTERS, TT News Agency/Jonas Ekstromer



Шведские власти уверяют, что уже в мае в стране может сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу. Однако многие ученые называют происходящее в стране опасным экспериментом и предостерегают, что Швеция скоро не только тяжко пострадает от эпидемии, но и станет международным изгоем.



По словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнéлля, есть признаки, что в течение мая Стокгольм выйдет на «стадный иммунитет» от коронавируса. Другие исследователи и инфекционисты, напротив, считают, что Швеция на пороге катастрофы



Всего от коронавируса скончались 1 333 шведа. В четверг шведские органы здравоохранения повторили, что события развиваются благоприятно. Всего от коронавируса скончались 1 333 шведа. В четверг шведские органы здравоохранения повторили, что события развиваются благоприятно.



Благоприятное развитие



По словам главного эпидемиолога, прогнозы строятся на темпах распространения инфекции в Стокгольме за прошлую неделю. Судя по всему, число новых заболевших постепенно снижается.



В ходе ежедневной пресс-конференции в четверг Тегнeлль обнародовал обновленные цифры. Всего зарегистрировано 12 540 случаев. Новых больных за сутки — 613 человек. Еще 996 находятся в отделениях интенсивной терапии.



«Мы ожидали роста после пасхальных выходных, но его нет. Мы все еще на том же уровне, что и пару недель назад», — сказал Тегнелль.



По его словам, чтобы закрепить успех, население должно следовать советам и соблюдать рекомендации властей.



На сегодняшний день от коронавируса скончались 1 333 шведа, то есть в стране 132 погибших на миллион жителей. В Норвегии эта цифра составляет 28 погибших на миллион.



«На пороге катастрофы»



Между тем критика в адрес властей усиливается. Многие полагают, что они не справились с эпидемией.



И если эпидемиологические органы уверяют, что ситуация под контролем, то многие ученые и инфекционисты полагают, что ситуация принимает опасный оборот.



Среди них Сесилия Сёдерберг-Ноклéр (Cecilia Söderberg-Nauclér), профессор вирусологии Каролинского института в Стокгольме.



«То, что сейчас происходит, — это опасный эксперимент. Ситуация в стране может принять серьезный оборот, особенно в стокгольмских пригородах. Есть основания полагать, что мы стоит на пороге катастрофы. Все взорвется на наших глазах», — говорит Сёдерберг-Ноклер.



Во вторник она вместе с еще 21 ученым подписала открытое письмо с резкой критикой шведских органов здравоохранения. В статье в газете Dagens Nyheter исследователи попросили шведских политиков вмешаться и взять ситуацию под контроль, потребовав «быстрых и радикальных мер».



Критика в адрес «главного архитектора»



Действия главного эпидемиолога Андерса Тегнелля Сесилия Сёдерберг-Ноклер оценивает весьма критически. Тегнелля она называет главным архитектором шведской стратегии.



Это по его рекомендации Швеция ограничилась гораздо более мягкими мерами против инфекции, чем соседи из Норвегии, Дании и Финляндии.



Детские сады и начальные школы открыты. Рестораны, бары и другие заведения приветствуют посетителей как ни в чем ни бывало. Спортивные клубы продолжают проводить тренировки, матчи и турниры.



«Нужен человек, который прислушивается ко всему исследовательскому сообществу и готов к открытому диалогу», — считает Сёдерберг-Ноклер.



Она полностью поддерживает одного из ведущих шведских экспертов по пандемии — Бьёрна Ульсена (Björn Olsen) из Упсальского университета. На прошлой неделе он заявил, что Швеция уже на пути к трагедии и что коронавирус грозит унести тысячи жизней.



«Страшная смертность»



Исследователи Каролинского института предполагают, что в одном Стокгольме через несколько недель может быть почти до полумиллиона заболевших. Если не принять строгих мер, вирус быстро перекинется на остальную Швецию.



«Как ситуация будет развиваться в этом случае, очевидно. Если умрет хотя бы один процент заразившихся — а это еще скромная оценка, — смертность в Швеции будет жуткая», — предупреждает Сёдерберг-Ноклер.



Она призывает Швецию и особенно столичный регион принять те же меры, что введены в других странах Северной Европы. Необходим режим самоизоляции, чтобы как-то ограничить распространение инфекции. Тогда система здравоохранения сможет помочь тем, кто в ней нуждается больше других.



Уже сейчас в шведских больницах установлены жесткие приоритеты. Престарелых пациентов с коронавирусом в отделение интенсивной терапии не кладут, и они умирают без необходимого лечения.



Многие из них заразились в домах престарелых, причем вирус занесли туда посетители или персонал.



«Такое отношение к людям я поддержать не могу. Мы сами запустили инфекцию, а в спасительном лечении отказываем. Это недостойно», — говорит Сесилия Сёдерберг-Ноклер.



Опасается реакции соседей



Если Швеция продолжит гнуть свою обособленную линию, это чревато долгосрочными последствиями, считает она.



«Соседи могут счесть Швецию и шведов риском. Будет очень неловко, если у других эпидемиологическая ситуация будет под контролем», — говорит она.



Сёдерберг-Ноклер опасается, что другие страны попытаются как-то оградить себя от шведов или собственных граждан, оставшихся в Швеции. Не исключены ограничения на въезд или другие меры.



Бурные реакции



Сесилия Сёдерберг-Ноклер и другие исследователи, подписавшие петицию, отмечают раскол как среди ученого сообщества, так и среди простых шведов. Многие меры властей поддерживают, но при этом немало шведов считают, что политику пора ужесточить. Обе стороны бурно реагируют на происходящее.



«Многие на меня злятся. Называют идиоткой и чокнутой паникершей. В Швеции сейчас трудно», — сетует Сёдерберг-Ноклер.



Отвергают критику



Главный эпидемиолог Андерс Тегнелль основную часть критики в собственный адрес и в адрес Национального управления здравоохранения отметает. Он уверяет, что шведская стратегия правильная, а критики ошибаются.



«Я никак не могу согласиться с тем, что у нас нет продуманной стратегии, а число погибших не соответствует действительности», — говорит Тегнелль.



Однако он согласен, что инфекция проникла в медицинские учреждения, и это дурной знак.



Высокую смертность он объясняет как раз тем, что заразилось много пожилых. Этим Швеция отличается от соседних стран, где вирус чаще поражает другие возрастные группы.



Смерть телеведущего



Пока эксперты спорят насчет стратегии, число жертв пандемии растет. Вчера стало известно о кончине известного теле- и радиоведущего Адама Альсинга (Adam Alsing).



51-летний Альсинг скончался в стокгольмской больнице, проведя неделю на аппарате искусственной вентиляции легких.



«С великим прискорбием и огромной болью мы вынуждены сообщить, что любимого Адама с нами больше нет. После нескольких недель борьбы с болезнью Адам покинул нас», — объявили его родственники.



Смерть Альсинга осветили все шведские СМИ. Радиопрограмма NRJ Morgon, которую он вел, отменила все трансляции на неопределенный срок. Кроме того, канал почтил его память минутой молчания.



Как пишет газета Aftonbladet, некоторые из коллег Альсинга тяжело переживают его смерть и нуждаются в психологической помощи.



Авторы: Эйрик Веум (Eirik Veum), Бент Таннстад (Bent Tandstad), Фредрик Сульванг (Fredrik Solvang) для NRK, Норвегия, перевод «По нашим математическим моделям выходит, что Стокгольм сможет достичь „стадного иммунитета" уже в мае», — говорит Андерс Тегнéлль (Anders Tegnell) из Национального управления здравоохранения.По словам главного эпидемиолога, прогнозы строятся на темпах распространения инфекции в Стокгольме за прошлую неделю. Судя по всему, число новых заболевших постепенно снижается.В ходе ежедневной пресс-конференции в четверг Тегнeлль обнародовал обновленные цифры. Всего зарегистрировано 12 540 случаев. Новых больных за сутки — 613 человек. Еще 996 находятся в отделениях интенсивной терапии.«Мы ожидали роста после пасхальных выходных, но его нет. Мы все еще на том же уровне, что и пару недель назад», — сказал Тегнелль.По его словам, чтобы закрепить успех, население должно следовать советам и соблюдать рекомендации властей.На сегодняшний день от коронавируса скончались 1 333 шведа, то есть в стране 132 погибших на миллион жителей. В Норвегии эта цифра составляет 28 погибших на миллион.Между тем критика в адрес властей усиливается. Многие полагают, что они не справились с эпидемией.И если эпидемиологические органы уверяют, что ситуация под контролем, то многие ученые и инфекционисты полагают, что ситуация принимает опасный оборот.Среди них Сесилия Сёдерберг-Ноклéр (Cecilia Söderberg-Nauclér), профессор вирусологии Каролинского института в Стокгольме.«То, что сейчас происходит, — это опасный эксперимент. Ситуация в стране может принять серьезный оборот, особенно в стокгольмских пригородах. Есть основания полагать, что мы стоит на пороге катастрофы. Все взорвется на наших глазах», — говорит Сёдерберг-Ноклер.Во вторник она вместе с еще 21 ученым подписала открытое письмо с резкой критикой шведских органов здравоохранения. В статье в газете Dagens Nyheter исследователи попросили шведских политиков вмешаться и взять ситуацию под контроль, потребовав «быстрых и радикальных мер».Действия главного эпидемиолога Андерса Тегнелля Сесилия Сёдерберг-Ноклер оценивает весьма критически. Тегнелля она называет главным архитектором шведской стратегии.Это по его рекомендации Швеция ограничилась гораздо более мягкими мерами против инфекции, чем соседи из Норвегии, Дании и Финляндии.Детские сады и начальные школы открыты. Рестораны, бары и другие заведения приветствуют посетителей как ни в чем ни бывало. Спортивные клубы продолжают проводить тренировки, матчи и турниры.«Нужен человек, который прислушивается ко всему исследовательскому сообществу и готов к открытому диалогу», — считает Сёдерберг-Ноклер.Она полностью поддерживает одного из ведущих шведских экспертов по пандемии — Бьёрна Ульсена (Björn Olsen) из Упсальского университета. На прошлой неделе он заявил, что Швеция уже на пути к трагедии и что коронавирус грозит унести тысячи жизней.Исследователи Каролинского института предполагают, что в одном Стокгольме через несколько недель может быть почти до полумиллиона заболевших. Если не принять строгих мер, вирус быстро перекинется на остальную Швецию.«Как ситуация будет развиваться в этом случае, очевидно. Если умрет хотя бы один процент заразившихся — а это еще скромная оценка, — смертность в Швеции будет жуткая», — предупреждает Сёдерберг-Ноклер.Она призывает Швецию и особенно столичный регион принять те же меры, что введены в других странах Северной Европы. Необходим режим самоизоляции, чтобы как-то ограничить распространение инфекции. Тогда система здравоохранения сможет помочь тем, кто в ней нуждается больше других.Уже сейчас в шведских больницах установлены жесткие приоритеты. Престарелых пациентов с коронавирусом в отделение интенсивной терапии не кладут, и они умирают без необходимого лечения.Многие из них заразились в домах престарелых, причем вирус занесли туда посетители или персонал.«Такое отношение к людям я поддержать не могу. Мы сами запустили инфекцию, а в спасительном лечении отказываем. Это недостойно», — говорит Сесилия Сёдерберг-Ноклер.Если Швеция продолжит гнуть свою обособленную линию, это чревато долгосрочными последствиями, считает она.«Соседи могут счесть Швецию и шведов риском. Будет очень неловко, если у других эпидемиологическая ситуация будет под контролем», — говорит она.Сёдерберг-Ноклер опасается, что другие страны попытаются как-то оградить себя от шведов или собственных граждан, оставшихся в Швеции. Не исключены ограничения на въезд или другие меры.Сесилия Сёдерберг-Ноклер и другие исследователи, подписавшие петицию, отмечают раскол как среди ученого сообщества, так и среди простых шведов. Многие меры властей поддерживают, но при этом немало шведов считают, что политику пора ужесточить. Обе стороны бурно реагируют на происходящее.«Многие на меня злятся. Называют идиоткой и чокнутой паникершей. В Швеции сейчас трудно», — сетует Сёдерберг-Ноклер.Главный эпидемиолог Андерс Тегнелль основную часть критики в собственный адрес и в адрес Национального управления здравоохранения отметает. Он уверяет, что шведская стратегия правильная, а критики ошибаются.«Я никак не могу согласиться с тем, что у нас нет продуманной стратегии, а число погибших не соответствует действительности», — говорит Тегнелль.Однако он согласен, что инфекция проникла в медицинские учреждения, и это дурной знак.Высокую смертность он объясняет как раз тем, что заразилось много пожилых. Этим Швеция отличается от соседних стран, где вирус чаще поражает другие возрастные группы.Пока эксперты спорят насчет стратегии, число жертв пандемии растет. Вчера стало известно о кончине известного теле- и радиоведущего Адама Альсинга (Adam Alsing).51-летний Альсинг скончался в стокгольмской больнице, проведя неделю на аппарате искусственной вентиляции легких.«С великим прискорбием и огромной болью мы вынуждены сообщить, что любимого Адама с нами больше нет. После нескольких недель борьбы с болезнью Адам покинул нас», — объявили его родственники.Смерть Альсинга осветили все шведские СМИ. Радиопрограмма NRJ Morgon, которую он вел, отменила все трансляции на неопределенный срок. Кроме того, канал почтил его память минутой молчания.Как пишет газета Aftonbladet, некоторые из коллег Альсинга тяжело переживают его смерть и нуждаются в психологической помощи.Авторы: Эйрик Веум (Eirik Veum), Бент Таннстад (Bent Tandstad), Фредрик Сульванг (Fredrik Solvang) для NRK, Норвегия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: Швеция, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 186 раз Комментарии