Елизавета II отменила салют в свою честь как неуместный во время пандемии

Королева Великобритании Елизавета II попросила отменить традиционный салют по случаю своего 94-го дня рождения, так как считает его неуместным на фоне пандемии коронавируса, сообщает



Салют в честь монарха звучит ежегодно 21 апреля и является неотъемлемой частью праздничных мероприятий. За 68 лет правления Елизаветы II он не отменялся ни разу.



Букингемский дворец сообщает, что в этом году королева ограничится символическим празднованием в узком кругу, но опубликует свой традиционный пост в социальных сетях.



В этот день проводится парад гвардейцев (Trooping the Colour) - торжественный развод караулов с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце.



Ранее сообщалось, что в этом году Trooping the Colour не состоится из-за эпидемии Covid-19.



Почему два дня рождения?



Эта традиция восходит к временам Георга Второго и обязана своим появлением вечной проблеме дождливой британской погоды.



Парад по случаю дня рождения королевы проходит в июне. В этом году его не будет



Георг Второй, родившийся в ноябре, считал, что это время года - не самое подходящее для парадов и прочих торжеств под открытым небом.



Поэтому он в 1748 году решил совместить свой день рождения с ежегодным военным парадом, проводившимся летом.



Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Однако официально день рождения монарха отмечается в качестве национального праздника в Великобритании во вторую субботу июня.