Более 1000 моряков авианосца «Шарль де Голль» заразились коронавирусом 🔊 Воспроизвести Reuters



Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на борту французского авианосца «Шарль де Голль» cоставило 1046.



Об этом сообщает



Уточняется, что всего на военном корабле находятся около 1760 человек.



Ранее сообщалось, что на борту зафиксировано 50 случаев заражения.



Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к кооперации со Всемирной организацией здравоохранения в борьбе с коронавирусом.



«Вместе мы должны создать вокруг ВОЗ решительную инициативу по диагностике, лечению и (производству. — RT) доступных для всех вакцин», — написал Макрон в своём Twitter. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на борту французского авианосца «Шарль де Голль» cоставило 1046.Об этом сообщает RT со ссылкой на AFP и данные французского Минобороны.Уточняется, что всего на военном корабле находятся около 1760 человек.Ранее сообщалось, что на борту зафиксировано 50 случаев заражения.Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к кооперации со Всемирной организацией здравоохранения в борьбе с коронавирусом.«Вместе мы должны создать вокруг ВОЗ решительную инициативу по диагностике, лечению и (производству. — RT) доступных для всех вакцин», — написал Макрон в своём Twitter. russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, Франция, вирус, авианосец, пандемия, заболевшие — статья прочитана 217 раз Комментарии