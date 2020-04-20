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Более 1000 моряков авианосца «Шарль де Голль» заразились коронавирусом

Reuters


Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на борту французского авианосца «Шарль де Голль» cоставило 1046.

Об этом сообщает RT со ссылкой на AFP и данные французского Минобороны.

Уточняется, что всего на военном корабле находятся около 1760 человек.

Ранее сообщалось, что на борту зафиксировано 50 случаев заражения.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к кооперации со Всемирной организацией здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

«Вместе мы должны создать вокруг ВОЗ решительную инициативу по диагностике, лечению и (производству. — RT) доступных для всех вакцин», — написал Макрон в своём Twitter.
russian.rt.com
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, Франция, вирус, авианосец, пандемия, заболевшие
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добавлена сегодня, 20 апреля, 09:00

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