Литва может принять финальные матчи баскетбольной Евролиги

Президент Евролиги Жорди Бертомеу дал понять, что итоговое решение по проведению остатка сезона будет принято ко второй половине мая.



"Мы возобновим Евролигу, если это будет безопасно. Мы можем завершить сезон к концу июля, и нам хочется это сделать. Идеально, если еще и в изначально запланированном формате, — приводит слова Бертомеу La Gazzetta dello Sport. — Но Евролига вернется в случае гарантии безопасности как баскетболистов, так и всех участников матчей".



Напомним, что изначально "Финал четырех" должен был принять немецкий город Кельн. Москва в предыдущий раз принимала решающие матчи Евролиги в 2005 году.



Литва ещё ни разу в своей истории не принимала финалы Евролиги.