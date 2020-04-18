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Литва может принять финальные матчи баскетбольной Евролиги

Иллюстрация: zalgiris.lt
Руководство баскетбольной Евролиги рассматривает несколько городов в качестве хозяина финальной части турнира после возобновления сезона. Среди вариантов - Вильнюс и Каунас.

Также на проведение остатка сезона турнира, помимо литовских городов, претендуют греческие Афины и российская столица Москва. По информации итальянской газеты „Gazzetta dello Sport“, именно "литовский" вариант является одним из приоритетных.

Литовский портал Lrytas.lt, сообщая об этом подчёркивает, что "в России ежедневно фиксируется всё больше случаев заболеваний коронавирусом, однако, в Литве и Греции ситуация становится уже стабильной".
Президент Евролиги Жорди Бертомеу дал понять, что итоговое решение по проведению остатка сезона будет принято ко второй половине мая.

"Мы возобновим Евролигу, если это будет безопасно. Мы можем завершить сезон к концу июля, и нам хочется это сделать. Идеально, если еще и в изначально запланированном формате, — приводит слова Бертомеу La Gazzetta dello Sport. — Но Евролига вернется в случае гарантии безопасности как баскетболистов, так и всех участников матчей".

Напомним, что изначально "Финал четырех" должен был принять немецкий город Кельн. Москва в предыдущий раз принимала решающие матчи Евролиги в 2005 году.

Литва ещё ни разу в своей истории не принимала финалы Евролиги.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Евролига, финал
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добавлена сегодня, 18 апреля, 18:30

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