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В Британии за сутки умерли 888 пациентов с коронавирусом
Количество скончавшихся от коронавируса в Великобритании в больницах за сутки составило 888, число заразившихся в стране – 5 526, говорится в сообщении минздрава.
Накануне власти сообщали о 847 скончавшихся и 5 599 заразившихся.
Общее количество смертей в стране достигло 15 464, заражений COVID-19 - 114 217. Протестировано, по данным на 09.00 (11.00 мск) 18 апреля, 460 437 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения, свыше 135 тысяч человек скончались.
Источник: ria.ru
Категории: в Европе
Ключевые слова: коронавирус, Великобритания
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