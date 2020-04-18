В Британии за сутки умерли 888 пациентов с коронавирусом 🔊 Воспроизвести Фото: 34travel.me







Количество скончавшихся от коронавируса в Великобритании в больницах за сутки составило 888, число заразившихся в стране – 5 526, говорится в сообщении минздрава.



Накануне власти сообщали о 847 скончавшихся и 5 599 заразившихся.



Общее количество смертей в стране достигло 15 464, заражений COVID-19 - 114 217. Протестировано, по данным на 09.00 (11.00 мск) 18 апреля, 460 437 человек.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения, свыше 135 тысяч человек скончались.



Источник: ria.ru Количество скончавшихся от коронавируса в Великобритании в больницах за сутки составило 888, число заразившихся в стране – 5 526, говорится в сообщении минздрава.Накануне власти сообщали о 847 скончавшихся и 5 599 заразившихся.Общее количество смертей в стране достигло 15 464, заражений COVID-19 - 114 217. Протестировано, по данным на 09.00 (11.00 мск) 18 апреля, 460 437 человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения, свыше 135 тысяч человек скончались. Категории: в Европе Ключевые слова: коронавирус, Великобритания — статья прочитана 173 раза Комментарии