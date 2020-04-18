Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса 🔊 Воспроизвести Фото: РИА Новости/Сергей Аверин



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».



«Выйдут войска — и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни. Потом граница, потом выборы», — сказал украинский президент 17 апреля в эфире телеканала «Украина».



При этом Зеленский подчеркнул, что сначала планирует получить контроль на границе с Россией, а только потом провести выборы в регионе.



Данный сценарий противоречит Минским договоренностям, подписав которые, Киев согласился на проведение местных выборов, затем предоставление особого статуса Донбассу. И только после выполнения этих условий может начать контролировать границу. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».«Выйдут войска — и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни. Потом граница, потом выборы», — сказал украинский президент 17 апреля в эфире телеканала «Украина».При этом Зеленский подчеркнул, что сначала планирует получить контроль на границе с Россией, а только потом провести выборы в регионе.Данный сценарий противоречит Минским договоренностям, подписав которые, Киев согласился на проведение местных выборов, затем предоставление особого статуса Донбассу. И только после выполнения этих условий может начать контролировать границу.



Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и указывала на отсутствие военных в Донбассе.



Кроме того, российские власти, выступающие посредниками в переговорах между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, призывали Киев к скорейшему урегулированию конфликта.



16 апреля республики Донбасса и Киев обменялись удерживаемыми лицами. Однако обмен не состоялся по формуле «всех на всех», как того требуют Минские соглашения.



Источник: Известия В 2014 году Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в стране. Вооруженное противостояние длится по сей день. При этом ответственность за ситуацию украинские власти перекладывают на Россию, обвиняя ее во «вторжении».Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и указывала на отсутствие военных в Донбассе.Кроме того, российские власти, выступающие посредниками в переговорах между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, призывали Киев к скорейшему урегулированию конфликта.16 апреля республики Донбасса и Киев обменялись удерживаемыми лицами. Однако обмен не состоялся по формуле «всех на всех», как того требуют Минские соглашения. Категории: политика, в Европе Ключевые слова: президент Украины, Владимир Зеленский География: Украина, Киев — статья прочитана 212 раз Комментарии