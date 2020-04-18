Грузинский митрополит взбунтовался против врачей 🔊 Воспроизвести Фото: Giorgi13/wikipedia.org



Митрополит епархии Бодбэ отец Якоб вступил в открытое противостояние с ведущими грузинскими врачами, которые призвали граждан не ходить в церкви в Пасхальную ночь, чтобы избежать всплеска заболевания коронавирусом, передает корреспондент газеты



Часть грузинского духовенства и паствы, несмотря на режим комендантского часа, который действует с 21.00 (20.00 мск) до 6.00 утра, намерена проигнорировать призывы врачей, и отец Якоб фактически стал лидером непослушания.



Он назвал позицию медиков «неприемлемой», сказав, что в церкви люди приходят «заболев от врачей, чтобы излечиться». Митрополит епархии Бодбэ отец Якоб вступил в открытое противостояние с ведущими грузинскими врачами, которые призвали граждан не ходить в церкви в Пасхальную ночь, чтобы избежать всплеска заболевания коронавирусом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.Часть грузинского духовенства и паствы, несмотря на режим комендантского часа, который действует с 21.00 (20.00 мск) до 6.00 утра, намерена проигнорировать призывы врачей, и отец Якоб фактически стал лидером непослушания.Он назвал позицию медиков «неприемлемой», сказав, что в церкви люди приходят «заболев от врачей, чтобы излечиться». По словам митрополита, врачи «должны извиниться» перед прихожанами церквей за призывы не пойти на Пасху в храмы.



Духовник заявил, что сами ведущие врачи должны получить помощь психоаналитиков, чтобы «не сеять в народе панику».



Отец Якоб также предупредил, что руководители Национального центра по контролю за заболеваниями «пусть не осмелятся столкнуться с ним на улице».



По его словам, власти грозят увольнениями сотрудникам государственных учреждений, если те пойдут в церковь на Пасху.



«Это мы еще посмотрим, кто кого (уволит)», – заявил митрополит.



Ранее глава грузинского Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе призвал население страны не идти на Пасху в церкви, чтобы не вызвать всплеск эпидемии коронавируса.



«Помолимся дома, проведем эту Пасху в ином формате, за нас в церквях помолятся наши духовные отцы», – сказал он.



Его заместитель Паата Имнадзе предупредил, что посещение церквей, несоблюдение рекомендаций врачей приведут к тому, что «Грузия будет, как Италия, завалена гробами».



Отмечается, что Грузинская православная церковь (ГПЦ) – самый влиятельный институт в Грузии. Правительство призвало не ходить в церкви и закрыло на пасхальные праздники доступ на кладбища. Однако правительство заявило, что не может закрыть церкви. Часть священников поддержала призыв не приходить в церковь на Пасху, чтобы избежать заболеваний.



Прихожанам придется учитывать действие комендантского часа, если они предпочтут нарушить рекомендации. За нарушение правил режима ЧП, действующего в Грузии с 21 марта, установлен штраф в размере 3 тыс. лари (960 долларов).



В Грузии 385 пациентов с коронавирусом, 44 излечились, трое скончались. vz.ru Категории: культура, чп и криминал Ключевые слова: Грузия, пасха, митрополит, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 89 раз Комментарии