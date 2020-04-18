Загрузка... Благодатный огонь сошел в Иерусалиме 🔊 Воспроизвести © Андрей Широков/ТАСС



Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает



Из-за пандемии коронавируса впервые за десять веков торжественная церемония прошла при закрытых дверях и полном отсутствии паломников и верующих. После появления огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.



Теперь Благодатный огонь доставят к Яффским воротам Старого города, где раздадут его дипломатам из стран, в которых значительная часть населения исповедует православие. В их числе и российский посол, который, в свою очередь, отдаст огонь делегации Фонда Андрея Первозванного. Она доставит святыню в Москву.



Спецборт с делегацией уже приземлился в аэропорту Бен-Гурион.



Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.



© AFP 2020 / Ahmad Gharabli Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает РИА Новости Из-за пандемии коронавируса впервые за десять веков торжественная церемония прошла при закрытых дверях и полном отсутствии паломников и верующих. После появления огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.Теперь Благодатный огонь доставят к Яффским воротам Старого города, где раздадут его дипломатам из стран, в которых значительная часть населения исповедует православие. В их числе и российский посол, который, в свою очередь, отдаст огонь делегации Фонда Андрея Первозванного. Она доставит святыню в Москву.Спецборт с делегацией уже приземлился в аэропорту Бен-Гурион.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, культура, в мире Ключевые слова: пасха, Иерусалим, огонь, карантин, коронавирус — статья прочитана 133 раза Комментарии