Литву накрыла новая вспышка коронавирусных заражений 🔊 Воспроизвести Фото: sam.lrv.lt







Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига сообщает о достигнутом в Литве пике заболеваний коронавирусом и "успешно стабилизированной" ситуации, однако в стране продолжают регистрироваться новые вспышки заражения коронавирусом.



По состоянию на 9:45 субботы количество заболевших в стране составляет 1239. Вчера было протестировано 5715 образцов.



От инфекции вылечились 228 пациентов. Количество умерших не изменилось - 33.



Умерший вчера житель Литвы - это 80-летний каунасец, попавший в больницу неделю назад.



Многие в Литве опасались, что празднование католической Пасхи в минувшее воскресенье может потом отразиться новой вспышкой заболеваний, поскольку, не смотря на введённый в пятницу вечером, 14-го апреля, правительством запрет на междугородние передвижения, смог остановить далеко не всех. Тысячи отправились в гости к родным в середине пятницы, до наступления "комендантского часа".



И теперь, похоже, эти опасения подтверждаются.







Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига сообщает о достигнутом в Литве пике заболеваний коронавирусом и "успешно стабилизированной" ситуации, однако в стране продолжают регистрироваться новые вспышки заражения коронавирусом.По состоянию на 9:45 субботы количество заболевших в стране составляет 1239. Вчера было протестировано 5715 образцов.От инфекции вылечились 228 пациентов. Количество умерших не изменилось - 33.Умерший вчера житель Литвы - это 80-летний каунасец, попавший в больницу неделю назад.Многие в Литве опасались, что празднование католической Пасхи в минувшее воскресенье может потом отразиться новой вспышкой заболеваний, поскольку, не смотря на введённый в пятницу вечером, 14-го апреля, правительством запрет на междугородние передвижения, смог остановить далеко не всех. Тысячи отправились в гости к родным в середине пятницы, до наступления "комендантского часа".И теперь, похоже, эти опасения подтверждаются. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: коронавирус — статья прочитана 169 раз Комментарии