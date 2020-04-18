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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Литву накрыла новая вспышка коронавирусных заражений
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига сообщает о достигнутом в Литве пике заболеваний коронавирусом и "успешно стабилизированной" ситуации, однако в стране продолжают регистрироваться новые вспышки заражения коронавирусом.
По состоянию на 9:45 субботы количество заболевших в стране составляет 1239. Вчера было протестировано 5715 образцов.
От инфекции вылечились 228 пациентов. Количество умерших не изменилось - 33.
Умерший вчера житель Литвы - это 80-летний каунасец, попавший в больницу неделю назад.
Многие в Литве опасались, что празднование католической Пасхи в минувшее воскресенье может потом отразиться новой вспышкой заболеваний, поскольку, не смотря на введённый в пятницу вечером, 14-го апреля, правительством запрет на междугородние передвижения, смог остановить далеко не всех. Тысячи отправились в гости к родным в середине пятницы, до наступления "комендантского часа".
И теперь, похоже, эти опасения подтверждаются.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: коронавирус
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