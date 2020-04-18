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Комментарий Посольства России в Литве - о «бойцах литовского киберфронта»





Нетрудно заметить, что в деле реализации, как мы понимаем, главного общегосударственного курса Литвы – противодействия России – у каждого из литовских органов власти есть своя зона ответственности.

Одни из них клеймят Советский Союз и Россию за оккупации, аннексии и прочие преступления, другие – разоблачают «шпионскую деятельность» восточного соседа, третьи запугивают «российской угрозой» и т.д. и т.п.

По неписанным правилам каждая структура должна периодически публично отчитываться о проделанной работе на этом направлении. Вот дошла очередь и до Министерства обороны. Следует отметить, что недавно на это уважаемое ведомство навесили сравнительно новую тематику – международную кибербезопасность. Дело это, понятно, муторное, что, впрочем, подтверждает обнародованный недавно отчет данного ведомства.
Этим многословным, сумбурным и бездоказательным опусом литовской стороне приходится доказывать, что она с честью и достоинством выполняет почетную обязанность лидера кибернетических сил Евросоюза. Нельзя исключать, что в Брюсселе или других столицах поставят «зачет» литовским воякам. У нас же данный доклад, кроме недоумения, ничего иного вызвать не может.

Если верить местным бойцам киберфронта, «российская дезинформация» проникает в страну не только через «контролируемые Кремлем средства массовой информации», но и через каждый бюджетный домашний маршрутизатор для беспроводной сети – роутер, естественно сделанный в России. Впрочем, всю несуразицу, изложенную в отчете, перечислить трудно.

Вывод же напрашивается совершенно очевидный: необходимо усиливать информационную и разъяснительную работу, активнее разоблачать антироссийские мифы, штампы и фейки. Давайте «поможем» литовским борцам с гибридными угрозами!

Источник: lithuania.mid.ru
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: посольство России в Литве, кибербезопасность
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добавлена сегодня, 18 апреля, 10:40

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