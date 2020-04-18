Комментарий Посольства России в Литве - о «бойцах литовского киберфронта» 🔊 Воспроизвести







Нетрудно заметить, что в деле реализации, как мы понимаем, главного общегосударственного курса Литвы – противодействия России – у каждого из литовских органов власти есть своя зона ответственности.



Одни из них клеймят Советский Союз и Россию за оккупации, аннексии и прочие преступления, другие – разоблачают «шпионскую деятельность» восточного соседа, третьи запугивают «российской угрозой» и т.д. и т.п.



По неписанным правилам каждая структура должна периодически публично отчитываться о проделанной работе на этом направлении. Вот дошла очередь и до Министерства обороны. Следует отметить, что недавно на это уважаемое ведомство навесили сравнительно новую тематику – международную кибербезопасность. Дело это, понятно, муторное, что, впрочем, подтверждает обнародованный недавно отчет данного ведомства. Нетрудно заметить, что в деле реализации, как мы понимаем, главного общегосударственного курса Литвы – противодействия России – у каждого из литовских органов власти есть своя зона ответственности.Одни из них клеймят Советский Союз и Россию за оккупации, аннексии и прочие преступления, другие – разоблачают «шпионскую деятельность» восточного соседа, третьи запугивают «российской угрозой» и т.д. и т.п.По неписанным правилам каждая структура должна периодически публично отчитываться о проделанной работе на этом направлении. Вот дошла очередь и до Министерства обороны. Следует отметить, что недавно на это уважаемое ведомство навесили сравнительно новую тематику – международную кибербезопасность. Дело это, понятно, муторное, что, впрочем, подтверждает обнародованный недавно отчет данного ведомства.



Если верить местным бойцам киберфронта, «российская дезинформация» проникает в страну не только через «контролируемые Кремлем средства массовой информации», но и через каждый бюджетный домашний маршрутизатор для беспроводной сети – роутер, естественно сделанный в России. Впрочем, всю несуразицу, изложенную в отчете, перечислить трудно.



Вывод же напрашивается совершенно очевидный: необходимо усиливать информационную и разъяснительную работу, активнее разоблачать антироссийские мифы, штампы и фейки. Давайте «поможем» литовским борцам с гибридными угрозами!



Источник: lithuania.mid.ru Этим многословным, сумбурным и бездоказательным опусом литовской стороне приходится доказывать, что она с честью и достоинством выполняет почетную обязанность лидера кибернетических сил Евросоюза. Нельзя исключать, что в Брюсселе или других столицах поставят «зачет» литовским воякам. У нас же данный доклад, кроме недоумения, ничего иного вызвать не может.Если верить местным бойцам киберфронта, «российская дезинформация» проникает в страну не только через «контролируемые Кремлем средства массовой информации», но и через каждый бюджетный домашний маршрутизатор для беспроводной сети – роутер, естественно сделанный в России. Впрочем, всю несуразицу, изложенную в отчете, перечислить трудно.Вывод же напрашивается совершенно очевидный: необходимо усиливать информационную и разъяснительную работу, активнее разоблачать антироссийские мифы, штампы и фейки. Давайте «поможем» литовским борцам с гибридными угрозами! Категории: в странах Балтии Ключевые слова: посольство России в Литве, кибербезопасность — статья прочитана 130 раз Комментарии