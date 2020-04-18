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Курение каннабиса ведет к тяжёлым осложнениям при COVID-19
Даже несистематическое употребление марихуаны увеличивает риск возникновения осложнений от смертоносного китайского коронавируса COVID-19, пандемия которого вот уже который месяц терроризирует население планеты.
Так, COVID-19 вызывает респираторные заболевания, которое может быстро прогрессировать от легкой формы до тяжелой вирусной пневмонии и недостаточности органов дыхания, сообщает mignews.com со ссылкой на CNN.
По данным медиков, курение каннабиса провоцирует воспалительные процессы в легких, которое, в свою очередь, мешают организму бороться с инфекцией. При этом никаких побочных эффектов от курения табака медики не упомянули.
"Когда вы курите каннабис, он вызывает воспалительные процессы, которые напоминают бронхит. Когда инфекция накладывается на воспаление дыхательных путей, у вас появляется шанс получить больше осложнений", - заявил пульмонолог, главный врач клиники American Lung Альберт Риццо.
По его словам, употребление каннабиса также затрудняет диагностику симптомов COVID-19, поскольку одним из симптомов является сухой кашель, который невозможно отличить от кашля, вызванного курением конопли.
Категории: в мире
Ключевые слова: каннабис, коронавирус, COVID-19
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