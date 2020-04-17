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Турецкие власти пытаются блокировать заказанные Литвой аппараты ИВЛ СМИ



В понедельник турецкие власти примут решение о том, разрешить ли поставку в Литву партии аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на сумму 350 тыс. евро, сообщил портал lrytas.lt.

Литовская компания Limeta, заказавшая аппараты ИВЛ у турецких производителей, планирует распределить их между медучреждениями Кретинги, Йонавы, Электренай, других городов. Представители Limeta узнали, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выпустил указ о блокировании аппаратов ИВЛ для нужд своего государства.

По данным портала, переговоры по грузу идут между турецкими ведомствами, МИД Литвы и работником посольства Литвы в Турции.
BNS
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: граница, Турция, контроль, карантин, распространение, коронавирус, ИВЛ
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 апреля, 20:30

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