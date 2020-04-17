Водители литовской Girteka планируют массовую забастовку СМИ 🔊 Воспроизвести



Водители крупнейшей литовской компании автогрузоперевозок Girteka планируют массовую забастовку в связи с сокращением зарплат – в понедельник утром они намерены оставить автомобили на стоянках в различных странах Европы и не работать, сообщил портал 15min.lt.



По данным портала, водители Girteka на этой неделе получили предупреждения о том, что их зарплата сокращается на 15%. Работодатели утверждали, что это связано с мировым кризисом, однако водители заявляют, что объем работы лишь увеличился.



Из 14 тыс. работающих сейчас водителей Girteka в четверг намеревались бастовать две тысячи, однако к понедельнику их число вырастет.



Руководитель по вопросам стратегического партнерства Girteka Logistics Кристиан Каас Мортенсен сообщил 15min.lt, что компания, как и весь мировой бизнес, ощущает сильное влияние кризиса. По его словам, Girteka не сокращает зарплаты, а временно сократила норму командировочных. Водители крупнейшей литовской компании автогрузоперевозок Girteka планируют массовую забастовку в связи с сокращением зарплат – в понедельник утром они намерены оставить автомобили на стоянках в различных странах Европы и не работать, сообщил портал 15min.lt.По данным портала, водители Girteka на этой неделе получили предупреждения о том, что их зарплата сокращается на 15%. Работодатели утверждали, что это связано с мировым кризисом, однако водители заявляют, что объем работы лишь увеличился.Из 14 тыс. работающих сейчас водителей Girteka в четверг намеревались бастовать две тысячи, однако к понедельнику их число вырастет.Руководитель по вопросам стратегического партнерства Girteka Logistics Кристиан Каас Мортенсен сообщил 15min.lt, что компания, как и весь мировой бизнес, ощущает сильное влияние кризиса. По его словам, Girteka не сокращает зарплаты, а временно сократила норму командировочных. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: граница, водители, забастовка, контроль, карантин, распространение, коронавирус, Girteka География: Литва — статья прочитана 138 раз Комментарии