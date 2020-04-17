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Минздрав: Литва достигла пика распространения коронавируса



Литва достигла пика распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Мы считаем, что Литва уже достигла пика, поскольку более значительного распространения уже нет в течение долгого времени, все еще выявляются новые случаи, возникает тот или иной очаг заболевания, который локализуется, но, если оценивать общую статистику, то рост последовательный, стабильный, нет больших скачков", – заявил А. Верига на пресс-конференции в пятницу.

Все же, по его словам, данные следует оценивать с осторожностью.

"Но когда эта ситуация может повернуться в худшую сторону, все будет зависеть от нашей сознательности, как мы будем соблюдать условия карантина", – сказал министр.

По данным пятницы, в Литве выявлены 1149 случая коронавируса. Скончались 32 зараженных, 210 – выздоровели.
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 апреля, 16:11

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