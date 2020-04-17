Не успеете опомниться: Украине предрекли итальянский сценарий COVID-19 🔊 Воспроизвести



Украине грозит итальянский сценарий развития пандемии коронавирусной инфекции, если киевские власти не примут необходимых мер, заявил израильский врач Роман Гольдман в интервью порталу "Гордон", сообщает



Медик привел статистику на 14 апреля и обратил внимание, что в Израиле было 12 тысяч заразившихся и 123 смерти. При этом на Украине насчитывалось всего 3,4 тысячи случаев, но скончались 98 пациентов.



"В Израиле на большее количество зараженных смертей меньше. Почему? Потому что на Украине гораздо больше пациентов, но вы их просто не выявляете", — пояснил он.



По словам врача, на Украине "некорректный карантин", и если "сейчас не опомниться", то страна может пойти по итальянскому или испанскому сценарию. Украине грозит итальянский сценарий развития пандемии коронавирусной инфекции, если киевские власти не примут необходимых мер, заявил израильский врач Роман Гольдман в интервью порталу "Гордон", сообщает РИА Новости Медик привел статистику на 14 апреля и обратил внимание, что в Израиле было 12 тысяч заразившихся и 123 смерти. При этом на Украине насчитывалось всего 3,4 тысячи случаев, но скончались 98 пациентов."В Израиле на большее количество зараженных смертей меньше. Почему? Потому что на Украине гораздо больше пациентов, но вы их просто не выявляете", — пояснил он.По словам врача, на Украине "некорректный карантин", и если "сейчас не опомниться", то страна может пойти по итальянскому или испанскому сценарию. Гольдман добавил, что многие украинские врачи рискуют заразиться коронавирусом из-за несоблюдения необходимых мер предосторожности.



"Мы были в шоке — там (на Украине. — Прим. ред.) нет понимания, что такое перчатки, мусорный бак со специальными педалями. Ваши медики в операционной трогают баки руками! Что вы хотите?" — удивился он.



Гольдман добавил, что среди израильского медперсонала также есть случаи заражения, но их на порядок меньше и они связаны "с нарушением устава или нехваткой оборудования". А если врачи правильно надевают экипировку, то шансы заболеть COVID-19 минимальны, считает он.



"Мы понимаем: если сотрудник заразится и будет болеть, даже в легкой форме, его придется отправить в изоляцию на две недели. И тогда у нас не останется врачей. Так что в первую очередь все необходимое, особенно экипировку, мы дали медицинскому персоналу", — рассказал медик.



Кроме того, подчеркнул Гольдман, в Израиле почти сразу закрыли все синагоги, церкви и мечети, а Киев пока не решился на такие действия.



"Это очень опасно. Евреи не менее религиозны, чем христиане. Но у нас к этому вопросу подошли радикально", — сказал он.



Многие украинцы недовольны введенными карантинными мерами, однако сейчас необходимо поддержать свое государство и "не поливать его грязью", считает врач.



По его мнению, Киеву необходимо всерьез заняться вопросом медицинского страхования, а не тратить деньги "на антураж".



"Откуда у государства будут деньги на здравоохранение, если пациенты не платят своими деньгами? У вас консультация врача стоит дешевле, чем педикюр. О какой медицине может быть речь в такой ситуации?" — заключил Гольдман.



Пандемия коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано уже почти два миллиона случаев заболевания COVID-19, около 126 тысяч пациентов скончались.



На сегодняшний день в Израиле число инфицированных достигло 12 591, 140 человек умерли. На Украине выявили 4161 случай заражения, из них 116 — летальные. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Украина — статья прочитана 162 раза Комментарии