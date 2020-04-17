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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Коронавирус установлен более чем у двухсот медиков Литвы, несколько десятков - выздоровели
Коронавирус установлен у 205 литовских медиков, 34 из них уже выздоровели, сообщила в пятницу директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.
По её словам, самоизолироваться пришлось в общей сложности более чем 1,2 тыс. медиков.
"Сколько сейчас - не могу сказать, потому что каждый день это число меняется, они регулярно возвращаются на работу. Например, большую часть возвращающихся медиков составляют медики Укмерге, потому что здесь был один из первых очагов в стране", - сказала BNS Р. Лингене.
В Литве, по данным на пятницу, установлено 1149 случаев коронавируса. Умерли 32 заразившихся, 210 человек выздоровели.
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В странах Балтии к полудню пятницы подтверждено в общей сложности 3290 случаев заболевания коронавирусом, 32 смерти зафиксировано в Литве, 38 - в Эстонии, пять - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1149 случаев, проверена 53 тыс. 101 проба, скончались 32 человека.
Латвия: подтверждено 682 случая, проверено 32 тыс. 837 проб, скончались 5 человек.
Эстония: подтверждено 1459 случаев, проверены 37 тыс. 594 пробы, скончалось 38 человек.
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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