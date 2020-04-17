За призыв митинговать против карантина германского адвоката закрыли в психушке 🔊 Воспроизвести Адвокатесса Беата Банер. Иллюстрация: medkonsens.de



Власти Германии закрыли в психбольнице адвоката Беате Банер за то, что она опубликовала в соцсетях призыв выйти на демонстрацию против карантина, сообщает



Инцидент произошел в городе Гейдельберг, что на юго-западе Германии. Местный юрист, специализирующаяся на медицинском праве, Беате Банер обратилась в Конституционный суд с иском о незаконности ущемления прав граждан во время карантина, вызванного коронавирусной инфекцией. Также адвокатесса написала в социальной сети воззвание к гражданам, её поддерживающим, выйти на демонстрацию в Страстную неделю. Реакция правоохранительных органов была мгновенной и жёсткой. Власти Германии закрыли в психбольнице адвоката Беате Банер за то, что она опубликовала в соцсетях призыв выйти на демонстрацию против карантина, сообщает EADaily Инцидент произошел в городе Гейдельберг, что на юго-западе Германии. Местный юрист, специализирующаяся на медицинском праве, Беате Банер обратилась в Конституционный суд с иском о незаконности ущемления прав граждан во время карантина, вызванного коронавирусной инфекцией. Также адвокатесса написала в социальной сети воззвание к гражданам, её поддерживающим, выйти на демонстрацию в Страстную неделю. Реакция правоохранительных органов была мгновенной и жёсткой. Полиция арестовала женщину возле её дома и в наручниках доставила в психиатрическую клинику для депрессивных пациентов. Беате Банер сумела оставить аудиосообщение, описав момент задержания так:«Лежала на животе на улице, голова валялась в грязи».



Ночь юрист провела в карцере без мебели и туалета на голом полу, и только на следующий день её поместили в нормальную камеру, откуда она смогла связаться со своими родственниками. До сих пор нет ни решения суда, ни постановления прокуратуры касаемо помещения адвоката в психиатрическую клинику.



В свою очередь, в штабе полиции в Мангейме сообщили, что женщина вела себя неадекватно, «наносила удары по сотруднику полиции», в результате чего стражи порядка поняли, что «необходимо обратиться за медицинской помощью». eadaily.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, протест, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 163 раза Комментарии