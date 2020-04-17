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За призыв митинговать против карантина германского адвоката закрыли в психушке

Адвокатесса Беата Банер. Иллюстрация: medkonsens.de


Власти Германии закрыли в психбольнице адвоката Беате Банер за то, что она опубликовала в соцсетях призыв выйти на демонстрацию против карантина, сообщает EADaily.

Инцидент произошел в городе Гейдельберг, что на юго-западе Германии. Местный юрист, специализирующаяся на медицинском праве, Беате Банер обратилась в Конституционный суд с иском о незаконности ущемления прав граждан во время карантина, вызванного коронавирусной инфекцией. Также адвокатесса написала в социальной сети воззвание к гражданам, её поддерживающим, выйти на демонстрацию в Страстную неделю. Реакция правоохранительных органов была мгновенной и жёсткой.
Полиция арестовала женщину возле её дома и в наручниках доставила в психиатрическую клинику для депрессивных пациентов. Беате Банер сумела оставить аудиосообщение, описав момент задержания так:«Лежала на животе на улице, голова валялась в грязи».

Ночь юрист провела в карцере без мебели и туалета на голом полу, и только на следующий день её поместили в нормальную камеру, откуда она смогла связаться со своими родственниками. До сих пор нет ни решения суда, ни постановления прокуратуры касаемо помещения адвоката в психиатрическую клинику.

В свою очередь, в штабе полиции в Мангейме сообщили, что женщина вела себя неадекватно, «наносила удары по сотруднику полиции», в результате чего стражи порядка поняли, что «необходимо обратиться за медицинской помощью».
eadaily.com
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Германия, протест, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 17 апреля, 17:00

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