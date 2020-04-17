Экономика Литвы: цифры и факты

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Согласованная годовая инфляция в Литве в марте была самой высокой в странах Балтии, сообщает Евростат.



В Литве инфляция в марте была 1,7%, в Латвии – 1,4%, в Эстонии – 1%, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.



Во всём Евросоюзе (ЕС) цены за год выросли в среднем на 1,2%, а только в еврозоне – на 0,7%.



Годовой рост цен в прошлом месяце зафиксирован во всех государствах ЕС.



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После заявления премьера о том, что банки должны помочь бизнесу и жителям справиться с последствиями коронавирусного кризиса, банки говорят, что завершают согласование общего соглашения, в соответствии с которым должники получат кредитные каникулы без изменения условий договоров.



Премьер Саулюс Сквернялис надеется, что банки отложат выплаты по ипотечным кредитам для людей, потерявших доходы, а также поддержат предприятия, которые не действуют в карантин или испытывают трудности. Согласованная годовая инфляция в Литве в марте была самой высокой в странах Балтии, сообщает Евростат.В Литве инфляция в марте была 1,7%, в Латвии – 1,4%, в Эстонии – 1%, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.Во всём Евросоюзе (ЕС) цены за год выросли в среднем на 1,2%, а только в еврозоне – на 0,7%.Годовой рост цен в прошлом месяце зафиксирован во всех государствах ЕС.* * *После заявления премьера о том, что банки должны помочь бизнесу и жителям справиться с последствиями коронавирусного кризиса, банки говорят, что завершают согласование общего соглашения, в соответствии с которым должники получат кредитные каникулы без изменения условий договоров.Премьер Саулюс Сквернялис надеется, что банки отложат выплаты по ипотечным кредитам для людей, потерявших доходы, а также поддержат предприятия, которые не действуют в карантин или испытывают трудности. "По большей части общий успех будет зависеть от отношения и гибкости финансовых учреждений. Я очень надеюсь, что они будут демонстрироваться в двух главных сферах - в плане возможных кредитных каникул для жителей и поддержки бизнеса", - сказал С. Сквернялис для пресс-релиза, распространённого в пятницу после дистанционной встречи с руководителями коммерческих банков, Банка Литвы и Литовской ассоциации банков (ЛАБ).



Глава ЛАБ Мантас Залаторюс говорит, что ситуация в финансовом секторе "более чем стабильная", а банкам достаточно и капитала, и ликвидности. По его словам, главный вызов - рост оборотного числа кредитов, поэтому договорено активно согласовывать действия в целях солидарного распределения риска.



"Банки понимают свою ответственность и с первых дней карантина консультируют жителей и предприятия, чтобы помочь справиться с неожиданными трудностями и пересмотреть имеющиеся финансовые обязательства", - сказал М. Залаторюс для пресс-релиза.



Члены ЛАБ информировали, что сейчас завершают согласование общего соглашения, в соответствии с которым должникам будут предложены максимальные сроки кредитных каникул без изменения условий договоров. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 39 раз Комментарии