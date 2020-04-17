Президент Литвы - о ценах, банках и карантине /добавлено/ 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу наложил вето на изменения в законах, которые предусматривают возможность для государства регулировать цены.



По мнению президента, государственное регулирование цен возможно только в исключительных случаях, когда возникает необходимость в особых - чрезвычайных мерах, например, если в стране объявляется чрезвычайное положение.



"Практика не раз подтверждала, что стабилизации цен позволяют добиться не ограничения, а повышение товаров и услуг, находящихся в нехватке, а также снижение бюрократических препон", – цитируются в пресс-релизе слова президента.



Подписанным Г. Науседой декретом на повторное рассмотрение сейма возвращаются принятые на прошлой неделе изменения к законам о гражданской безопасности, чрезвычайном положении и защиты прав потребителей. Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу наложил вето на изменения в законах, которые предусматривают возможность для государства регулировать цены.По мнению президента, государственное регулирование цен возможно только в исключительных случаях, когда возникает необходимость в особых - чрезвычайных мерах, например, если в стране объявляется чрезвычайное положение."Практика не раз подтверждала, что стабилизации цен позволяют добиться не ограничения, а повышение товаров и услуг, находящихся в нехватке, а также снижение бюрократических препон", – цитируются в пресс-релизе слова президента.Подписанным Г. Науседой декретом на повторное рассмотрение сейма возвращаются принятые на прошлой неделе изменения к законам о гражданской безопасности, чрезвычайном положении и защиты прав потребителей. * * *



Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что если бизнес современно не получает помощь, то, возможно, придется менять некоторые законы, чтобы средства поступали предприятиям как можно быстрее.



"Если иногда этот вопрос не получается решать процедурно, я думаю, что есть предпосылки для определенных законодательных инициатив, конкретно по закону о долге, чтобы можно было найти способ пробить эту пробку", – заявил Г. Науседа журналистам в пятницу.



По его словам, деньги через окно ликвидности, за которое отвечает агентство Invega, не доходят быстро до бизнеса.



"К сожалению, процедуры громоздкие, сроки неудовлетворительны, время идет, предприятия не получают денег, которые необходимы сегодня, не завтра, не послезавтра", – сказал президент.



В данный момент уже действует основная часть средств Invega, призванных помочь бизнесу, пострадавшему от вспышки Covid-19. Invega располагает портфелем средств 1,306 млрд евро.



Вице-министр экономики и инноваций Екатерина Рояка в четверг сообщила, что Invega близка к заключению первого соглашения с первым банком о сотрудничестве в оказании помощи бизнесу.



По ее словам, бизнес должен получить первые льготные кредиты на следующей неделе, однако процесс предоставления гарантий может затянуться. Об этом предупредила Ассоциация банков Литвы (АБЛ).



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В связи с кризисом по причине коронавируса имеются благоприятные условия для учреждения государственного банка, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Идею такого банка глава государства выдвигал и ранее.



"В данный момент сложились очень благоприятные условия, чтобы поговорить о государственном банке", – заявил Г. Науседа журналистам в пятницу.



По его словам, в такой ситуации это может быть не обязательно банк, а фонд развития.



"Назовем ли мы его банком, или фондом развития – самое важно заключается в сути, и этот фонд или банк будут способствовать конкурентоспособности экономики Литвы и проложит необходимые пути в будущее", – сказал Г. Науседа.



По словам президента, он обсуждал это с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом: "Уже есть немалые наработки".



О необходимости создания государственного банка Г. Науседа упоминал еще в прошлом году. Тогда он говорил, что его создание "не должно быть табу".



Однако министр финансов Вилюс Шапока тогда сказал, что учреждение госбанка было бы дорогим и рискованным процессом, в этой идеи сомневался и председатель правления Центробанка Литвы Витас Василяускас.



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Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что в связи с коронавирусом обсуждается предложение снизить налог на прибыль для компаний, которые во время кризиса сохраняют работников. Такая льгота может применяться в течение трех лет.



"Возникают возможности применять налоговые льготы, конкретно, в качестве примера, мы думаем о перспективе связать сокращения тарифа налога на прибыль на три года при условии, что предприятие сохраняет количество работников, без сокращений в этот период", – заявил Г. Науседа в пятницу журналистам.



В данный момент в Литве действуют три тарифа налога на прибыль – 15-типроцентный и льготные в 10 и 5%.



Льготные тарифы в основном применяются для малых предприятий и для вновь создаваемых, доходы за облагаемый налогами период не превышают 300 тыс. евро, и у которых до 10 работников.



С начала этого года налог на прибыль для банков был повышен до 20%.



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Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что поддерживает избранный правительством постепенный выход из карантина, назвав этот план осторожным и консервативным.



Глава государства отмечает, что Литве удалось стабилизировать распространение коронавируса, и призывает не разрушать того, что "мы создавали большим трудом, очень тщательно, в определенном смысле и за счет психологического напряжения людей".



"Если в этой ситуации можно быть несколько более осторожными, то я всегда будут на стороне осторожности. Ведь дилемма, возможно, выглядит как выбор между экономикой или здоровьем в краткосрочном периоде, но если смотреть в долгосрочной перспективе, то такого выбора нет", – сказал в пятницу на пресс-конференции Г. Науседа.



"Наше злоупотребление здоровьем может завершиться и очень большими экономическими убытками на более позднем этапе, если мы это сделаем (выйдем из карантина – BNS) слишком рано, слишком свободно, и совершим ошибку на каком-либо этапе", – отметил президент.



Он сказал, что избранный правительством путь выхода из карантина "является консервативным, осторожным, основанным на документе, который Еврокомиссия представила на публичное обсуждение, одним из его принципов является предоставление большей свободы бизнесу, постепенный выход из карантина, после того, как можно будет убедиться в том, что это не вызовет негативных последствий в смысле здоровья, и только потом двигаться к следующему этапу".



"Если мы убеждаемся в том, что после первого этапа большей свободы для бизнеса возникли новые вспышки заболеваний и возникли какие-то негативные явления, то здесь придется остановить эту либерализацию и не переходить ко второму этапу", – отметил президент.



В среду, после месячного запрета правительство Литвы разрешило некоторым видам бизнеса возобновить работу. Вновь смогут открыться магазины не пищевых товаров, за исключением тех, что находятся в крупных торговых центрах, а также мелкие мастерские по ремонту, компании бытовых услуг, у которых есть отдельный вход с улицы.



Глава государства считает, что переход к следующему этапу возможен только после того, как мы убедимся в том, что распространение вируса не обострилось. Он также сказал, что сценарий, когда после освобождения от распространения вируса вновь придется вернуться к более строгим мерам, является неприемлемым. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: цены, контроль, Кабмин, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 105 раз Комментарии