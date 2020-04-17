Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве дешевеет из-за выработки на гидроэлектростанциях 🔊 Воспроизвести



После того, как цена на электроэнергию на рынке Литвы и других стран Балтии в марте по сравнению с февралём снизилась на 14%, а в торговой зоне биржи Nord Pool - на 31%, директор компании латвийского капитала Elektrum Lietuva Мартинас Гига говорит, что снижение цен на Северных странах по-прежнему обусловлено выработкой на гидроэлектростанциях региона.



"Уже с начала года осадков в регионе было больше среднего (показателя). С февраля уровень заполнения водных резервуаров был выше нормы, а в марте он был на 45% или на 7 проц. пункта выше нормы. Генерирующие мощности ветроэлектростанций за месяц снизились, однако они были на 15% выше, чем в марте прошлого года", - сказал М. Гига для пресс-релиза.



Как утверждает компания, объявленный в странах Балтии карантин повлиял на спрос на электроэнергию. Потребление электроэнергии в странах Балтии за год упало на 3% до 2,387 тераватт-часов. В Литве оно уменьшилось на 4% до 1,019 тераватт-часов, в Латвии и Эстонии - на 3% соответственно.



"Объявление карантина в Европе напрямую обусловило снижение спроса во всех секторах, включая и энергетику. В марте спрос на электроэнергию в Европе снизился примерно на 5-15%, а это отразилось на генерирующих мощностях и спросе на сырье", - говорит М. Гига.



В ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool в марте электроэнергия стоила 24 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии она подешевела тоже на 14% до 24,02 евро соответственно. После того, как цена на электроэнергию на рынке Литвы и других стран Балтии в марте по сравнению с февралём снизилась на 14%, а в торговой зоне биржи Nord Pool - на 31%, директор компании латвийского капитала Elektrum Lietuva Мартинас Гига говорит, что снижение цен на Северных странах по-прежнему обусловлено выработкой на гидроэлектростанциях региона."Уже с начала года осадков в регионе было больше среднего (показателя). С февраля уровень заполнения водных резервуаров был выше нормы, а в марте он был на 45% или на 7 проц. пункта выше нормы. Генерирующие мощности ветроэлектростанций за месяц снизились, однако они были на 15% выше, чем в марте прошлого года", - сказал М. Гига для пресс-релиза.Как утверждает компания, объявленный в странах Балтии карантин повлиял на спрос на электроэнергию. Потребление электроэнергии в странах Балтии за год упало на 3% до 2,387 тераватт-часов. В Литве оно уменьшилось на 4% до 1,019 тераватт-часов, в Латвии и Эстонии - на 3% соответственно."Объявление карантина в Европе напрямую обусловило снижение спроса во всех секторах, включая и энергетику. В марте спрос на электроэнергию в Европе снизился примерно на 5-15%, а это отразилось на генерирующих мощностях и спросе на сырье", - говорит М. Гига.В ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool в марте электроэнергия стоила 24 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии она подешевела тоже на 14% до 24,02 евро соответственно. BNS Категории: экономика Ключевые слова: цены, электроэнергия География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии