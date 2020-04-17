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В доме престарелых Senevita выявлен новый случай коронавируса
В доме престарелых Senevita, что в Неменчине Вильнюсского района, установлен новый случай коронавируса - заразился не ощущавший симптомов работник, информировал BNS в пятницу глава учреждения Пятрас Юргилас.
"Проверены все работники, пока у нас только часть результатов, ещё часть будет или сегодня вечером, или завтра утром. Из проверенных проб у нас установлен один новый случай", - сказал BNS глава Senevita.
По его словам, коронавирус установлен у сотрудника администрации учреждения.
"Он не ощущал симптомов, сейчас он на изоляции. С подопечными этот человек не контактировал", - сказал П. Юргилас.
Ранее коронавирус был диагностирован тоже у одного из работников дома престарелых. Он мог заразиться от своей заражённой родственницы, которая работает на швейном предприятии Vilnika.
В городке Неменчине из-за угрозы распространения коронавируса с четверга на неделю ограничен въезд и выезд.
Категории: политика, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус, Неменчине
География: Литва
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