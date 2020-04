Стали известны возможные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы 🔊 Воспроизвести Фото: adidas.com







Оба турнира планируют доиграть в конце августа.



По информации издания The Telegraph, Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) определился с примерными датами проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.



Руководство организации не возражает против проведения матчей плей-офф двух турниров одновременно с играми в национальных чемпионатах. Однако многие клубы настаивают на том, чтобы доиграть внутренние первенства, а после переключиться на еврокубки.



Согласно новому плану УЕФА, финал Лиги Европы в Гданьске назначен на 26 августа. Финал Лиги чемпионов в Стамбуле может пройти 29 августа.



Источник: piter.tv



КСТАТИ



В Италии из-за пандемии коронавируса зрителям запретят посещать футбольные стадионы до марта 2021 года. Об этом сообщает AS. Ранее стало известно, что УЕФА планирует доиграть еврокубки в формате одной игры и без зрителей.