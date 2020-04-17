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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Вильнюсе пройдёт первый во время карантина киносеанс в автомобилях
В пятницу в Вильнюсе, на стоянке центра выставок и конгрессов Litexpo открывается кинотеатр drive-in.
Решением министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, фильмы можно будет смотреть только сидя в автомобилях и не более чем по двое, окна автомобиля должны быть закрыты.
Билеты на киносеанс нужно будет приобрести заранее по интернету.
Первый во время карантина киносеанс устраивает кинотеатр ZMONES Cinema drive-in.
На стоянке помещается 180 автомобилей.
Киносеансы запланированы до конца недели.
16 марта в Литве был объявлен карантин, были закрыты все учреждения культуры, в том числе и кинотеатры.
Ключевые слова: автомобиль, кинотеатр, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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