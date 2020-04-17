Главная >> Новости >> общество, авто, культура >> В Вильнюсе пройдёт первый во время карантина киносеанс в автомобилях

В Вильнюсе пройдёт первый во время карантина киносеанс в автомобилях



В пятницу в Вильнюсе, на стоянке центра выставок и конгрессов Litexpo открывается кинотеатр drive-in.

Решением министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, фильмы можно будет смотреть только сидя в автомобилях и не более чем по двое, окна автомобиля должны быть закрыты.

Билеты на киносеанс нужно будет приобрести заранее по интернету.

Первый во время карантина киносеанс устраивает кинотеатр ZMONES Cinema drive-in.

На стоянке помещается 180 автомобилей.

Киносеансы запланированы до конца недели.

16 марта в Литве был объявлен карантин, были закрыты все учреждения культуры, в том числе и кинотеатры.
BNS
Категории: общество, авто, культура
Ключевые слова: автомобиль, кинотеатр, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва, Вильнюс
статья прочитана 310 раз
добавлена сегодня, 17 апреля, 09:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка