В Вильнюсе пройдёт первый во время карантина киносеанс в автомобилях 🔊 Воспроизвести



В пятницу в Вильнюсе, на стоянке центра выставок и конгрессов Litexpo открывается кинотеатр drive-in.



Решением министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, фильмы можно будет смотреть только сидя в автомобилях и не более чем по двое, окна автомобиля должны быть закрыты.



Билеты на киносеанс нужно будет приобрести заранее по интернету.



Первый во время карантина киносеанс устраивает кинотеатр ZMONES Cinema drive-in.



На стоянке помещается 180 автомобилей.



Киносеансы запланированы до конца недели.



16 марта в Литве был объявлен карантин, были закрыты все учреждения культуры, в том числе и кинотеатры. В пятницу в Вильнюсе, на стоянке центра выставок и конгрессов Litexpo открывается кинотеатр drive-in.Решением министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, фильмы можно будет смотреть только сидя в автомобилях и не более чем по двое, окна автомобиля должны быть закрыты.Билеты на киносеанс нужно будет приобрести заранее по интернету.Первый во время карантина киносеанс устраивает кинотеатр ZMONES Cinema drive-in.На стоянке помещается 180 автомобилей.Киносеансы запланированы до конца недели.16 марта в Литве был объявлен карантин, были закрыты все учреждения культуры, в том числе и кинотеатры. BNS Категории: общество, авто, культура Ключевые слова: автомобиль, кинотеатр, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 310 раз Комментарии