Шведская принцесса София вышла на работу в больницу из-за нехватки персонала 🔊 Воспроизвести Фото © Twitter / @Jakreg76



В связи с ростом числа заразившихся коронавирусом в стране медучреждения проводят курсы подготовки для вспомогательного медперсонала.



Шведская принцесса София Хелльквист начала работать в больнице Софиахеммет в Стокгольме, чтобы помочь врачам бороться с эпидемией коронавируса. Об этом пишет



Перед тем как приступить к работе, София прошла двухнедельные курсы в колледже при больнице. Во время эпидемии каждую неделю их оканчивает около 80 человек, которые хотят помочь снизить рабочую нагрузку на врачей и медсестёр.



Фотографии принцессы в медицинской форме и в окружении персонала клиники разместила придворная пресс-служба.



София Хелльквист — супруга шведского принца Карла Филиппа. Она стала первой за множество столетий принцессой Швеции незнатного происхождения. До замужества София была известна как модель и участница реалити-шоу.



В королевстве на данный момент официально зафиксировано 12,5 тысячи случаев заражения CoViD-19, 1333 из них закончились летальным исходом. Шведская принцесса София Хелльквист начала работать в больнице Софиахеммет в Стокгольме, чтобы помочь врачам бороться с эпидемией коронавируса. Об этом пишет ЛАЙФ со ссылкой на британскую газету Daily Mail.Перед тем как приступить к работе, София прошла двухнедельные курсы в колледже при больнице. Во время эпидемии каждую неделю их оканчивает около 80 человек, которые хотят помочь снизить рабочую нагрузку на врачей и медсестёр.Фотографии принцессы в медицинской форме и в окружении персонала клиники разместила придворная пресс-служба.София Хелльквист — супруга шведского принца Карла Филиппа. Она стала первой за множество столетий принцессой Швеции незнатного происхождения. До замужества София была известна как модель и участница реалити-шоу.В королевстве на данный момент официально зафиксировано 12,5 тысячи случаев заражения CoViD-19, 1333 из них закончились летальным исходом. life.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, Швеция, вирус, принцесса, пандемия — статья прочитана 144 раза Комментарии