Коронавирус: Западная Европа завозит гастарбайтеров для спасения урожая 🔊 Воспроизвести Фермеры зависят от сезонных рабочих из стран Восточной Европы



Из-за пандемии коронавируса многие страны ввели ограничения на перемещение людей и закрыли границы. В результате, среди прочих, пострадали фермеры, так как им нужны сезонные рабочие для сбора урожая, в основном овощей и фруктов, сообщает



Фермеры в Западной Европе нашли частичный выход из положения и стали завозить сезонную рабочую силу чартерными рейсами, в основном из Румынии и Болгарии. Так поступают, например, фермеры в Германии, их примеру последовали и в Британии. Из-за пандемии коронавируса многие страны ввели ограничения на перемещение людей и закрыли границы. В результате, среди прочих, пострадали фермеры, так как им нужны сезонные рабочие для сбора урожая, в основном овощей и фруктов, сообщает ВВС Фермеры в Западной Европе нашли частичный выход из положения и стали завозить сезонную рабочую силу чартерными рейсами, в основном из Румынии и Болгарии. Так поступают, например, фермеры в Германии, их примеру последовали и в Британии. Британские фермеры предупреждают, что без восточноевропейских гастарбайтеров урожай может попросту сгнить.



Однако сезонные рабочие, приезжающие на сбор урожая, подвергают риску себя и других.



В германской земле Баден-Вютремберг от Covid-19 скончался сезонный рабочий из Румынии.



Имя умершего не называется, но, согласно Spiegel, он работал на сборе урожая спаржи, когда у него появились симптомы заражения (кашель). Впоследствии он умер.



Судя по всему, он заразился уже в Германии.



Дополнительные рабочие руки нужны практически всем фермерам и компаниям, особенно на сборе фруктов, овощей и винограда.



Где принимают гастарбайтеров



Германия - не единственная страна, которая завозит сезонных рабочих чартерным рейсами из Румынии и Болгарии.



Первый подобный рейс - со 150 сельхозработниками из Румынии - приземлится в четверг в лондонском аэропорту Станстед.



Рабочих будут завозить самолетами как минимум до конца июня.



Среди прочих, работников из Румынии завозит сельскохозяйственная фирма G's Fresh в графстве Кембриджшир.



Дерек Уилкинсон, управляющий компанией, говорит, что его бизнесу необходимо до трех тысяч временных рабочих для сбора урожая зеленого лука в мае, а затем - зеленого гороха и бобовых.



Фирма тесно сотрудничает с представителями системы здравоохранения - у всех румынских гастарбайтеров, вылетающих из аэропорта города Яссы, проверят температуру перед вылетом и по прилете, при необходимости прибывших поместят на карантин.



Рост интереса



Британский профсоюз фермеров (NFU) заявляет, что стране срочно нужно до 70 тыс. сезонных рабочих. Правительство Великобритании и благотворительные организации пытаются привлечь к временной работе на фермах студентов и тех, кто работал в закрывшихся теперь барах, кафе и ресторанах.



Интернет-поисковики сообщают о резком росте интереса к работе на полях.



По данным сайта Totaljobs, интерес возрос больше чем на 300% - всего за неделю более 50 тыс. человек интересовались информацией о подобной работе.



Indeed.co.uk сообщает, что между 18 марта и 1 апреля число запросов о работе на полях возросло на их сайте на 6000%.



Но не все так просто. Как рассказали в благотворительной организации Concordia, за последние 10 дней 36 тысяч человек проявили интерес к подобной работе, из них шесть тысяч прошли онлайн-собеседование. 900 из них была предложена работа, но лишь 112 согласились на условия контракта.



Чартерные рейсы из Румынии и Болгарии организуются частными компаниями, а не британским правительством. bbc.com Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, гастарбайтеры, фермеры, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 142 раза Комментарии