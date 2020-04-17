Главная >> Новости >> экономика, политика, в мире >> Иностранные инвестиции в Россию практически прекратились

Иностранные инвестиции в Россию практически прекратились



Поток прямых инвестиций в небанковский сектор экономики РФ сократился в 50 раз по сравнению с 2019 годом, то есть практически остановился. Инвесторы забирают деньги с российского рынка, сообщает DW.

В 50 раз сократился объем прямых инвестиций в российский небанковский сектор в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года. Об этом в понедельник, 13 апреля, пишет РБК, ссылаясь на свежие данные Банка России.
Если в первом квартале 2019 года в российский небанковский сектор пришло 10,3 миллиарда долларов США, то в первом квартале 2020 года только 0,2 миллиарда. При этом значение портфельных инвестиций составило минус 1,2 миллиарда долларов. В первом квартале 2019 года этот показатель находился в плюсе и составлял 6,8 миллиарда долларов.

Эксперты отмечают, что инвесторы, что типично для любого кризиса, переводят свои сбережения в страны с развитыми финансовыми системами, в число которых Россия не входит.

Экономике России во втором квартале 2020 года грозит падение на 18 процентов из-за режима самоизоляции, массово вводимого в регионах страны с целью сдержать распространение коронавируса SARS-CoV-2, и обвала цен на нефть, следует из прогноза Института исследований ВЭБ РФ. Кроме того, на второй квартал придется пик безработицы, полагают эксперты.
dw.com
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: инвестиции, Россия
География: Россия
статья прочитана 173 раза
добавлена сегодня, 17 апреля, 13:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка