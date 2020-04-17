Иностранные инвестиции в Россию практически прекратились

Поток прямых инвестиций в небанковский сектор экономики РФ сократился в 50 раз по сравнению с 2019 годом, то есть практически остановился. Инвесторы забирают деньги с российского рынка, сообщает DW.
В 50 раз сократился объем прямых инвестиций в российский небанковский сектор в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года. Об этом в понедельник, 13 апреля, пишет РБК, ссылаясь на свежие данные Банка России.
Если в первом квартале 2019 года в российский небанковский сектор пришло 10,3 миллиарда долларов США, то в первом квартале 2020 года только 0,2 миллиарда. При этом значение портфельных инвестиций составило минус 1,2 миллиарда долларов. В первом квартале 2019 года этот показатель находился в плюсе и составлял 6,8 миллиарда долларов.
Эксперты отмечают, что инвесторы, что типично для любого кризиса, переводят свои сбережения в страны с развитыми финансовыми системами, в число которых Россия не входит.
Экономике России во втором квартале 2020 года грозит падение на 18 процентов из-за режима самоизоляции, массово вводимого в регионах страны с целью сдержать распространение коронавируса SARS-CoV-2, и обвала цен на нефть, следует из прогноза Института исследований ВЭБ РФ. Кроме того, на второй квартал придется пик безработицы, полагают эксперты.
Эксперты отмечают, что инвесторы, что типично для любого кризиса, переводят свои сбережения в страны с развитыми финансовыми системами, в число которых Россия не входит.
Экономике России во втором квартале 2020 года грозит падение на 18 процентов из-за режима самоизоляции, массово вводимого в регионах страны с целью сдержать распространение коронавируса SARS-CoV-2, и обвала цен на нефть, следует из прогноза Института исследований ВЭБ РФ. Кроме того, на второй квартал придется пик безработицы, полагают эксперты.