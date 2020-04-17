Сноуден хочет остаться в России ещё минимум на три года 🔊 Воспроизвести Эдвард Сноуден. Фото © ТАСС / Imago / Eibner Europa



Организатор крупнейшей информационной утечки в истории спецслужб США уже подал соответствующие документы в миграционную службу, сообщает



Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который ранее получил политическое убежище в России, подал документы на продление вида на жительство. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену.



— Мы передали в миграционные органы документы на продление вида на жительство Сноудена, который истекает в апреле этого года, — сказал правозащитник. Организатор крупнейшей информационной утечки в истории спецслужб США уже подал соответствующие документы в миграционную службу, сообщает ЛАЙФ Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который ранее получил политическое убежище в России, подал документы на продление вида на жительство. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену.— Мы передали в миграционные органы документы на продление вида на жительство Сноудена, который истекает в апреле этого года, — сказал правозащитник. При этом, по словам адвоката, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса Сноуден "делает скидку" на то, что данный вопрос может решиться не сразу.



Бывший сотрудник ЦРУ с пониманием относится к данным обстоятельствам и с нетерпением ждёт ответа миграционной службы, добавил Кучерена.



Напомним, что в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал Washington Post и Guardian данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а затем в Москву.



Сноуден длительное время находился в аэропорту Шереметьево, обращаясь к 27 государствам с просьбой о политическом убежище, однако везде получил отказ, поскольку ни одна из стран не пожелала вступать в конфронтацию с США. Россия предоставила экс-агенту политическое убежище при условии прекращения его деятельности против Вашингтона. life.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, миграция, Сноуден, ВНЖ География: Россия — статья прочитана 122 раза Комментарии