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Сноуден хочет остаться в России ещё минимум на три года

Эдвард Сноуден. Фото © ТАСС / Imago / Eibner Europa


Организатор крупнейшей информационной утечки в истории спецслужб США уже подал соответствующие документы в миграционную службу, сообщает ЛАЙФ.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который ранее получил политическое убежище в России, подал документы на продление вида на жительство. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену.

— Мы передали в миграционные органы документы на продление вида на жительство Сноудена, который истекает в апреле этого года, — сказал правозащитник.
При этом, по словам адвоката, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса Сноуден "делает скидку" на то, что данный вопрос может решиться не сразу.

Бывший сотрудник ЦРУ с пониманием относится к данным обстоятельствам и с нетерпением ждёт ответа миграционной службы, добавил Кучерена.

Напомним, что в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал Washington Post и Guardian данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а затем в Москву.

Сноуден длительное время находился в аэропорту Шереметьево, обращаясь к 27 государствам с просьбой о политическом убежище, однако везде получил отказ, поскольку ни одна из стран не пожелала вступать в конфронтацию с США. Россия предоставила экс-агенту политическое убежище при условии прекращения его деятельности против Вашингтона.
life.ru
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, миграция, Сноуден, ВНЖ
География: Россия
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добавлена сегодня, 17 апреля, 11:00

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