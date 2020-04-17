В Польше хотели запретить аборты. Пока не получилось

Сейм Польши отложил рассмотрение законопроекта, фактически запрещающего проведение в стране абортов.
Рассмотрение этого закона во время пандемии коронавируса стало неожиданностью для польских активистов и правозащитников. На протяжении последних нескольких дней они протестовали против принятия этого документа, стараясь не нарушать при этом введенных в стране карантинных ограничений.
После бурной дискуссии об абортах накануне Сейм в четверг проголосовал за то, чтобы отправить этот проект на доработку в парламентские комитеты по вопросам здравоохранения и социальной политики.
Это решение больше устраивает противников запрета абортов: рассмотрение проекта комитетами может длиться бесконечно долго.
Инициаторы законопроекта обещают давить на депутатов Сейма и максимально ускорить его повторное рассмотрение в парламенте.
Аборты во время карантина
Законопроект, фактически запрещающий аборты в Польше, появился в повестке дня Сейма на прошлой неделе.
Это стало неожиданностью для многих активистов, борющихся за права женщин.
"Почти миллион человек в конце марта потеряли работу, 15 тысяч предприятий обанкротились, люди умирают, вся Польша шьет маски, а власть занимается запретом абортов… вместо того, чтобы помогать людям, предприятиям и службе здравоохранения", - возмущалась в интервью польскому "Ньюсвику" правозащитница Марта Лемпарт.
Польское законодательство об абортах - одно из самых суровых в Европе.
Аборты в этой стране можно проводить в трех случаях: если беременность представляет угрозу жизни или здоровью матери, если медицинское освидетельствование покажет наличие у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и если беременность наступила в результате уголовно наказуемого деяния.
Такие положения законодательства привели к появлению в Польше явления "абортивного туризма" в другие европейские государства, а также к существованию в стране "абортивного подполья".
Тем не менее, предложения ужесточить законодательство об абортах появляются в Сейме регулярно.
Осенью 2016 года сотни тысяч человек вышли на улицы польских городов на митинги, получившие название "черных протестов".
Тогда в парламент подали законопроект о признании незаконными абортов, проведенных из-за дефектов плода, а также о пятилетнем лишении свободы для женщин, сделавших незаконный аборт, и для врачей, проводивших эту операцию.
Массовые протесты вынудили правящую партию отказаться от рассмотрения этого проекта.
Подробнее на ВВС
Законопроект, фактически запрещающий аборты в Польше, появился в повестке дня Сейма на прошлой неделе.
Это стало неожиданностью для многих активистов, борющихся за права женщин.
"Почти миллион человек в конце марта потеряли работу, 15 тысяч предприятий обанкротились, люди умирают, вся Польша шьет маски, а власть занимается запретом абортов… вместо того, чтобы помогать людям, предприятиям и службе здравоохранения", - возмущалась в интервью польскому "Ньюсвику" правозащитница Марта Лемпарт.
Польское законодательство об абортах - одно из самых суровых в Европе.
Аборты в этой стране можно проводить в трех случаях: если беременность представляет угрозу жизни или здоровью матери, если медицинское освидетельствование покажет наличие у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и если беременность наступила в результате уголовно наказуемого деяния.
Такие положения законодательства привели к появлению в Польше явления "абортивного туризма" в другие европейские государства, а также к существованию в стране "абортивного подполья".
Тем не менее, предложения ужесточить законодательство об абортах появляются в Сейме регулярно.
Осенью 2016 года сотни тысяч человек вышли на улицы польских городов на митинги, получившие название "черных протестов".
Тогда в парламент подали законопроект о признании незаконными абортов, проведенных из-за дефектов плода, а также о пятилетнем лишении свободы для женщин, сделавших незаконный аборт, и для врачей, проводивших эту операцию.
Массовые протесты вынудили правящую партию отказаться от рассмотрения этого проекта.
Подробнее на ВВС