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В Польше хотели запретить аборты. Пока не получилось



Сейм Польши отложил рассмотрение законопроекта, фактически запрещающего проведение в стране абортов.

Рассмотрение этого закона во время пандемии коронавируса стало неожиданностью для польских активистов и правозащитников. На протяжении последних нескольких дней они протестовали против принятия этого документа, стараясь не нарушать при этом введенных в стране карантинных ограничений.

После бурной дискуссии об абортах накануне Сейм в четверг проголосовал за то, чтобы отправить этот проект на доработку в парламентские комитеты по вопросам здравоохранения и социальной политики.

Это решение больше устраивает противников запрета абортов: рассмотрение проекта комитетами может длиться бесконечно долго.

Инициаторы законопроекта обещают давить на депутатов Сейма и максимально ускорить его повторное рассмотрение в парламенте.
Аборты во время карантина

Законопроект, фактически запрещающий аборты в Польше, появился в повестке дня Сейма на прошлой неделе.

Это стало неожиданностью для многих активистов, борющихся за права женщин.

"Почти миллион человек в конце марта потеряли работу, 15 тысяч предприятий обанкротились, люди умирают, вся Польша шьет маски, а власть занимается запретом абортов… вместо того, чтобы помогать людям, предприятиям и службе здравоохранения", - возмущалась в интервью польскому "Ньюсвику" правозащитница Марта Лемпарт.

Польское законодательство об абортах - одно из самых суровых в Европе.

Аборты в этой стране можно проводить в трех случаях: если беременность представляет угрозу жизни или здоровью матери, если медицинское освидетельствование покажет наличие у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и если беременность наступила в результате уголовно наказуемого деяния.

Такие положения законодательства привели к появлению в Польше явления "абортивного туризма" в другие европейские государства, а также к существованию в стране "абортивного подполья".

Тем не менее, предложения ужесточить законодательство об абортах появляются в Сейме регулярно.

Осенью 2016 года сотни тысяч человек вышли на улицы польских городов на митинги, получившие название "черных протестов".

Тогда в парламент подали законопроект о признании незаконными абортов, проведенных из-за дефектов плода, а также о пятилетнем лишении свободы для женщин, сделавших незаконный аборт, и для врачей, проводивших эту операцию.

Массовые протесты вынудили правящую партию отказаться от рассмотрения этого проекта.

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bbc.com
Категории: общество, здоровье, в Европе
Ключевые слова: аборты, запрет, закон, протесты
География: Польша
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добавлена сегодня, 17 апреля, 10:00

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