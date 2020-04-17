В Польше хотели запретить аборты. Пока не получилось 🔊 Воспроизвести



Сейм Польши отложил рассмотрение законопроекта, фактически запрещающего проведение в стране абортов.



Рассмотрение этого закона во время пандемии коронавируса стало неожиданностью для польских активистов и правозащитников. На протяжении последних нескольких дней они протестовали против принятия этого документа, стараясь не нарушать при этом введенных в стране карантинных ограничений.



После бурной дискуссии об абортах накануне Сейм в четверг проголосовал за то, чтобы отправить этот проект на доработку в парламентские комитеты по вопросам здравоохранения и социальной политики.



Это решение больше устраивает противников запрета абортов: рассмотрение проекта комитетами может длиться бесконечно долго.



Инициаторы законопроекта обещают давить на депутатов Сейма и максимально ускорить его повторное рассмотрение в парламенте. Сейм Польши отложил рассмотрение законопроекта, фактически запрещающего проведение в стране абортов.Рассмотрение этого закона во время пандемии коронавируса стало неожиданностью для польских активистов и правозащитников. На протяжении последних нескольких дней они протестовали против принятия этого документа, стараясь не нарушать при этом введенных в стране карантинных ограничений.После бурной дискуссии об абортах накануне Сейм в четверг проголосовал за то, чтобы отправить этот проект на доработку в парламентские комитеты по вопросам здравоохранения и социальной политики.Это решение больше устраивает противников запрета абортов: рассмотрение проекта комитетами может длиться бесконечно долго.Инициаторы законопроекта обещают давить на депутатов Сейма и максимально ускорить его повторное рассмотрение в парламенте. Аборты во время карантина



Законопроект, фактически запрещающий аборты в Польше, появился в повестке дня Сейма на прошлой неделе.



Это стало неожиданностью для многих активистов, борющихся за права женщин.



"Почти миллион человек в конце марта потеряли работу, 15 тысяч предприятий обанкротились, люди умирают, вся Польша шьет маски, а власть занимается запретом абортов… вместо того, чтобы помогать людям, предприятиям и службе здравоохранения", - возмущалась в интервью польскому "Ньюсвику" правозащитница Марта Лемпарт.



Польское законодательство об абортах - одно из самых суровых в Европе.



Аборты в этой стране можно проводить в трех случаях: если беременность представляет угрозу жизни или здоровью матери, если медицинское освидетельствование покажет наличие у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и если беременность наступила в результате уголовно наказуемого деяния.



Такие положения законодательства привели к появлению в Польше явления "абортивного туризма" в другие европейские государства, а также к существованию в стране "абортивного подполья".



Тем не менее, предложения ужесточить законодательство об абортах появляются в Сейме регулярно.



Осенью 2016 года сотни тысяч человек вышли на улицы польских городов на митинги, получившие название "черных протестов".



Тогда в парламент подали законопроект о признании незаконными абортов, проведенных из-за дефектов плода, а также о пятилетнем лишении свободы для женщин, сделавших незаконный аборт, и для врачей, проводивших эту операцию.



Массовые протесты вынудили правящую партию отказаться от рассмотрения этого проекта.



Подробнее на ВВС Законопроект, фактически запрещающий аборты в Польше, появился в повестке дня Сейма на прошлой неделе.Это стало неожиданностью для многих активистов, борющихся за права женщин."Почти миллион человек в конце марта потеряли работу, 15 тысяч предприятий обанкротились, люди умирают, вся Польша шьет маски, а власть занимается запретом абортов… вместо того, чтобы помогать людям, предприятиям и службе здравоохранения", - возмущалась в интервью польскому "Ньюсвику" правозащитница Марта Лемпарт.Польское законодательство об абортах - одно из самых суровых в Европе.Аборты в этой стране можно проводить в трех случаях: если беременность представляет угрозу жизни или здоровью матери, если медицинское освидетельствование покажет наличие у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и если беременность наступила в результате уголовно наказуемого деяния.Такие положения законодательства привели к появлению в Польше явления "абортивного туризма" в другие европейские государства, а также к существованию в стране "абортивного подполья".Тем не менее, предложения ужесточить законодательство об абортах появляются в Сейме регулярно.Осенью 2016 года сотни тысяч человек вышли на улицы польских городов на митинги, получившие название "черных протестов".Тогда в парламент подали законопроект о признании незаконными абортов, проведенных из-за дефектов плода, а также о пятилетнем лишении свободы для женщин, сделавших незаконный аборт, и для врачей, проводивших эту операцию.Массовые протесты вынудили правящую партию отказаться от рассмотрения этого проекта. bbc.com Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: аборты, запрет, закон, протесты География: Польша — статья прочитана 151 раз Комментарии