Эстония из-за коронавируса продлевает жесткие ограничения до июля 🔊 Воспроизвести Источник изображения: postimees.ee



Жесткие ограничения, введенные в Эстонии из-за пандемии коронавируса, продлятся в мае и июне. Об этом на пресс-конференции заявил министр финансов республики Мартин Хельме, передает



По его словам, решения относительно второй половины лета пока не приняты, власти страны будут исходить из текущей ситуации.



«Мы не диктуем события. Никто не знает, что будет через три месяца», — подчеркнул Хельме.



В свою очередь премьер-министр Эстонии Юри Ратас отметил, проведение массовых мероприятий в стране «в мае и июне немыслимо». А министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что власти не намерены экспериментировать и собираются «действовать сдержанно».



Правительство Эстонии с 16 марта объявило в стране чрезвычайное положение, которое будет действовать до 1 мая, если Кабинет министров не изменит решение. Закрыты школы, музеи, кинотеатры, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны и детские игровые комнаты. Театральные представления, концерты и конференции отменены. На сегодняшний день коронавирус подтвержден у 1434 человек, 36 пациентов скончались. Жесткие ограничения, введенные в Эстонии из-за пандемии коронавируса, продлятся в мае и июне. Об этом на пресс-конференции заявил министр финансов республики Мартин Хельме, передает РУБАЛТИК со ссылкой на ERR.ee.По его словам, решения относительно второй половины лета пока не приняты, власти страны будут исходить из текущей ситуации.«Мы не диктуем события. Никто не знает, что будет через три месяца», — подчеркнул Хельме.В свою очередь премьер-министр Эстонии Юри Ратас отметил, проведение массовых мероприятий в стране «в мае и июне немыслимо». А министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что власти не намерены экспериментировать и собираются «действовать сдержанно».Правительство Эстонии с 16 марта объявило в стране чрезвычайное положение, которое будет действовать до 1 мая, если Кабинет министров не изменит решение. Закрыты школы, музеи, кинотеатры, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны и детские игровые комнаты. Театральные представления, концерты и конференции отменены. На сегодняшний день коронавирус подтвержден у 1434 человек, 36 пациентов скончались. rubaltic.ru Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Эстония — статья прочитана 196 раз Комментарии