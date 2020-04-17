Первый вице-спикер Сейма: работа парламента возвращается в обычное русло 🔊 Воспроизвести Первый вице-спикер сейма Литвы Рима Башкене фото: delfi.lt



Первый вице-спикер Сейма Литвы Рима Башкене говорит, что после перерыва на карантин работа парламента вернётся в обычное русло - заседания планируются и на следующей неделе, и еще через неделю.



"График утверждён, в нём намечено, что заседания состоятся 21 и 23, 28 и 30 апреля и так далее", - сказала Р. Башкене BNS.



Глава партии консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) Габриэлюс Ландсбергис в среду обратился к председателю Сейма Викторасу Пранцкетису и членам правления Сейма с призывом восстановить регулярную работу парламента.



По его мнению, по прошествии месяца после введения карантина в Литве "наблюдаются нехорошие тенденции - Сейм парламентской и демократической страны переживает пассивную изоляцию". Первый вице-спикер Сейма Литвы Рима Башкене говорит, что после перерыва на карантин работа парламента вернётся в обычное русло - заседания планируются и на следующей неделе, и еще через неделю."График утверждён, в нём намечено, что заседания состоятся 21 и 23, 28 и 30 апреля и так далее", - сказала Р. Башкене BNS.Глава партии консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) Габриэлюс Ландсбергис в среду обратился к председателю Сейма Викторасу Пранцкетису и членам правления Сейма с призывом восстановить регулярную работу парламента.По его мнению, по прошествии месяца после введения карантина в Литве "наблюдаются нехорошие тенденции - Сейм парламентской и демократической страны переживает пассивную изоляцию". Р. Башкене говорит, что, призывая вернуться к обычному рабочему ритму, лидер оппозиции "явно политиканствует, потому что знает, как мы планируем свою работу".



"Но то, что (оппозиция - ред.) хочет работать сообща и сплочённо, очень радует, чем больше согласия и слаженной совместной работы, тем легче и лучше будет для наших людей на этом этапе экстремальной ситуации", - сказала Р. Башкене.



В середине марта, с целью обуздать распространение коронавируса, в Литве был введён карантин, который сейчас продлён до 27 апреля. Во время карантина сейм прекратил заседания по обычному графику и собирался лишь несколько раз, чтобы принять связанные с карантином правовые акты. BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: сейм, закон, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 138 раз Комментарии