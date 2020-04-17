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Первый вице-спикер Сейма: работа парламента возвращается в обычное русло

Первый вице-спикер сейма Литвы Рима Башкене фото: delfi.lt


Первый вице-спикер Сейма Литвы Рима Башкене говорит, что после перерыва на карантин работа парламента вернётся в обычное русло - заседания планируются и на следующей неделе, и еще через неделю.

"График утверждён, в нём намечено, что заседания состоятся 21 и 23, 28 и 30 апреля и так далее", - сказала Р. Башкене BNS.

Глава партии консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) Габриэлюс Ландсбергис в среду обратился к председателю Сейма Викторасу Пранцкетису и членам правления Сейма с призывом восстановить регулярную работу парламента.

По его мнению, по прошествии месяца после введения карантина в Литве "наблюдаются нехорошие тенденции - Сейм парламентской и демократической страны переживает пассивную изоляцию".
Р. Башкене говорит, что, призывая вернуться к обычному рабочему ритму, лидер оппозиции "явно политиканствует, потому что знает, как мы планируем свою работу".

"Но то, что (оппозиция - ред.) хочет работать сообща и сплочённо, очень радует, чем больше согласия и слаженной совместной работы, тем легче и лучше будет для наших людей на этом этапе экстремальной ситуации", - сказала Р. Башкене.

В середине марта, с целью обуздать распространение коронавируса, в Литве был введён карантин, который сейчас продлён до 27 апреля. Во время карантина сейм прекратил заседания по обычному графику и собирался лишь несколько раз, чтобы принять связанные с карантином правовые акты.
BNS
Категории: политика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: сейм, закон, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 апреля, 10:20

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