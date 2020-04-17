Медики получили средства личной защиты – Минздрав Литвы 🔊 Воспроизвести



Литовские медики, которые борются с коронавирусом, уже получили в общей сложности 12,7 млн единиц заказанных в Китае средств личной защиты, сообщил в четверг Минздрав.



Больше всего получено одноразовых перчаток - 7,64 млн пар, а также медицинских масок - 3,65 млн единиц.



Ранее кабмин сообщал, что в Китае в общей сложности заказано 1,8 млн респираторов, 5,7 млн масок, 1,8 млн одноразовых шапочек, 0,8 млн защитных очков, 1,8 млн защитных халатов, более 1 млн защитных капюшонов с капюшоном, 15 млн одноразовых перчаток, 3,6 млн бахил.



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В Литве подтверждён 32-й случай смерти от коронавируса (COVID-19), сообщил Минздрав.



Пациент умер в Каунасской клинической больнице. Он был из группы риска.



Экспресс-тесты на коронавирус можно использовать с целью составления прогнозов дальнейшего распространения коронавируса, говорит министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига. Литовские медики, которые борются с коронавирусом, уже получили в общей сложности 12,7 млн единиц заказанных в Китае средств личной защиты, сообщил в четверг Минздрав.Больше всего получено одноразовых перчаток - 7,64 млн пар, а также медицинских масок - 3,65 млн единиц.Ранее кабмин сообщал, что в Китае в общей сложности заказано 1,8 млн респираторов, 5,7 млн масок, 1,8 млн одноразовых шапочек, 0,8 млн защитных очков, 1,8 млн защитных халатов, более 1 млн защитных капюшонов с капюшоном, 15 млн одноразовых перчаток, 3,6 млн бахил.* * *В Литве подтверждён 32-й случай смерти от коронавируса (COVID-19), сообщил Минздрав.Пациент умер в Каунасской клинической больнице. Он был из группы риска.Экспресс-тесты на коронавирус можно использовать с целью составления прогнозов дальнейшего распространения коронавируса, говорит министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига. "Мы их не будем выбрасывать, я не сомневаюсь, что мы сможем использовать их для оценок и прогнозирования в будущем, как будет вести себя заболевание, потому что эти тесты просто использовать, для них не нужны лаборатории", - сказал министр на пресс-конференции в четверг.



Как сообщает Минздрав, медики и учёные установили, что быстрые тесты на коронавирус не следует использовать для подтверждения заболевания COVID-19.



По данным министра, Литва закупила около полумиллиона быстрых тестов.



"То, что они не годятся для самой диагностики заболевания, не значит, что они вообще негодные и будут выброшены или не будут использоваться. Наших учёных попросили оценить, насколько они были бы точными и специфическими для оценки возникновения иммунитета, так как именно это данные тесты и должны устанавливать", - сказал А. Верига.



Между тем для установления активного заболевания по-прежнему будут производиться лабораторные анализы.



В Литве подтверждено 1128 случаев коронавируса.



Количество выздоровевших от COVID-19 составляет 178 человек, скончались 30.



В среду в Литве было взято 3860 мазков на вирус, общее их количество составляет 48 тыс. 537. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 116 раз Комментарии