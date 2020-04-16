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Премьер Литвы назвал заседание КНБО по делу Розовой шоу

© Flickr / Lietuvos Respublikos Seimas


Литовский премьер заявил, что вместо этого предпочтет принять участие в заседании руководящего комитета по COVID-19, сообщает Sputnik Литва. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис назвал заседание по расследованию относительно члена партии "Русский альянс" Ирины Розовой "шоу". Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Если мне нужно выбирать, присутствовать и председательствовать на заседании руководящего комитета COVID-19 в десять часов утра или, к сожалению, в комитете, который, похоже, больше проводит шоу, чем на самом деле решает вопросы, то мой выбор очень прост", – заявил Сквернялис, когда его спросили, намерен ли он прийти для дачи показаний на заседание Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), проводящего парламентское расследование.
Премьер подчеркнул, что он уже ответил на все вопросы в письменном виде. Также он сообщил, что ему известно о секретной информации и, по его словам, в ней нет ничего, что могло бы угрожать работе правительства.

"Как глава правительства я получил эту информацию, оценил ее и использовал только в вопросах, относящихся к компетенции правительства. Все остальное, что там есть, или контакты десятилетней давности, если честно, не оказали и не могли оказать существенного влияния на деятельность правительства", – пояснил Сквернялис.

Премьер-министр подтвердил, что не намерен присутствовать на заседании КНБО, проводящем парламентское расследование, а также давать показания и отвечать на вопросы.

"Если только будет возможность в какой-то момент пообщаться там вживую, я буду рад это сделать, но я думаю, что оппозиции не очень понравится мое выступление с моими свидетельствами и высказываниями", – сказал глава правительства.

В среду представители оппозиции отказались участвовать в расследовании комиссии по делу Розовой, пока Сквернялис не ответит на заданные ему вопросы. Кроме того, представители оппозиции выразили недоверие председателю КНБО "крестьянину" Дайнюсу Гайжаускасу.

© Flickr / Lietuvos Respublikos Seimas


Скандал вокруг Розовой

Член партии "Русский альянс" Ирина Розова входит во фракцию "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей". В Сейме некоторое время назад приняли решение инициировать расследование из-за контактов депутата с российскими дипломатами.

Изначально заседание комитета было проведено из-за участия Розовой в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Однако в ходе обсуждения выяснилось, что у нее нет доступа к работе с секретной информацией.

Из-за этого литовские консерваторы стали заявлять, что деятельность политика может "угрожать" национальной безопасности республики.

В интервью Sputnik Литва Розова объяснила, что ей отказали в доступе к секретным данным из-за ошибки – парламентарий не указала в анкете для спецслужб информацию о встречах с российскими дипломатами.

Посол России в Литве Александр Удальцов назвал ситуацию вокруг Розовой примером политической травли неугодного политика.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, политика, чп и криминал
Ключевые слова: форум, депутат, расследование, КНБО, Розова
География: Литва
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добавлена сегодня, 16 апреля, 19:30

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