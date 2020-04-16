Премьер Литвы назвал заседание КНБО по делу Розовой шоу 🔊 Воспроизвести © Flickr / Lietuvos Respublikos Seimas



Литовский премьер заявил, что вместо этого предпочтет принять участие в заседании руководящего комитета по COVID-19, сообщает



"Если мне нужно выбирать, присутствовать и председательствовать на заседании руководящего комитета COVID-19 в десять часов утра или, к сожалению, в комитете, который, похоже, больше проводит шоу, чем на самом деле решает вопросы, то мой выбор очень прост", – заявил Сквернялис, когда его спросили, намерен ли он прийти для дачи показаний на заседание Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), проводящего парламентское расследование. Литовский премьер заявил, что вместо этого предпочтет принять участие в заседании руководящего комитета по COVID-19, сообщает Sputnik Литва . Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис назвал заседание по расследованию относительно члена партии "Русский альянс" Ирины Розовой "шоу". Об этом он рассказал на пресс-конференции."Если мне нужно выбирать, присутствовать и председательствовать на заседании руководящего комитета COVID-19 в десять часов утра или, к сожалению, в комитете, который, похоже, больше проводит шоу, чем на самом деле решает вопросы, то мой выбор очень прост", – заявил Сквернялис, когда его спросили, намерен ли он прийти для дачи показаний на заседание Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), проводящего парламентское расследование.



"Как глава правительства я получил эту информацию, оценил ее и использовал только в вопросах, относящихся к компетенции правительства. Все остальное, что там есть, или контакты десятилетней давности, если честно, не оказали и не могли оказать существенного влияния на деятельность правительства", – пояснил Сквернялис.



Премьер-министр подтвердил, что не намерен присутствовать на заседании КНБО, проводящем парламентское расследование, а также давать показания и отвечать на вопросы.



"Если только будет возможность в какой-то момент пообщаться там вживую, я буду рад это сделать, но я думаю, что оппозиции не очень понравится мое выступление с моими свидетельствами и высказываниями", – сказал глава правительства.



В среду представители оппозиции отказались участвовать в расследовании комиссии по делу Розовой, пока Сквернялис не ответит на заданные ему вопросы. Кроме того, представители оппозиции выразили недоверие председателю КНБО "крестьянину" Дайнюсу Гайжаускасу.



© Flickr / Lietuvos Respublikos Seimas



Скандал вокруг Розовой



Член партии "Русский альянс" Ирина Розова входит во фракцию "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей". В Сейме некоторое время назад приняли решение инициировать расследование из-за контактов депутата с российскими дипломатами.



Изначально заседание комитета было проведено из-за участия Розовой в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Однако в ходе обсуждения выяснилось, что у нее нет доступа к работе с секретной информацией.



Из-за этого литовские консерваторы стали заявлять, что деятельность политика может "угрожать" национальной безопасности республики.



В интервью Sputnik Литва Розова объяснила, что ей отказали в доступе к секретным данным из-за ошибки – парламентарий не указала в анкете для спецслужб информацию о встречах с российскими дипломатами.



Посол России в Литве Александр Удальцов назвал ситуацию вокруг Розовой примером политической травли неугодного политика. Премьер подчеркнул, что он уже ответил на все вопросы в письменном виде. Также он сообщил, что ему известно о секретной информации и, по его словам, в ней нет ничего, что могло бы угрожать работе правительства."Как глава правительства я получил эту информацию, оценил ее и использовал только в вопросах, относящихся к компетенции правительства. Все остальное, что там есть, или контакты десятилетней давности, если честно, не оказали и не могли оказать существенного влияния на деятельность правительства", – пояснил Сквернялис.Премьер-министр подтвердил, что не намерен присутствовать на заседании КНБО, проводящем парламентское расследование, а также давать показания и отвечать на вопросы."Если только будет возможность в какой-то момент пообщаться там вживую, я буду рад это сделать, но я думаю, что оппозиции не очень понравится мое выступление с моими свидетельствами и высказываниями", – сказал глава правительства.В среду представители оппозиции отказались участвовать в расследовании комиссии по делу Розовой, пока Сквернялис не ответит на заданные ему вопросы. Кроме того, представители оппозиции выразили недоверие председателю КНБО "крестьянину" Дайнюсу Гайжаускасу.Член партии "Русский альянс" Ирина Розова входит во фракцию "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей". В Сейме некоторое время назад приняли решение инициировать расследование из-за контактов депутата с российскими дипломатами.Изначально заседание комитета было проведено из-за участия Розовой в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Однако в ходе обсуждения выяснилось, что у нее нет доступа к работе с секретной информацией.Из-за этого литовские консерваторы стали заявлять, что деятельность политика может "угрожать" национальной безопасности республики.В интервью Sputnik Литва Розова объяснила, что ей отказали в доступе к секретным данным из-за ошибки – парламентарий не указала в анкете для спецслужб информацию о встречах с российскими дипломатами.Посол России в Литве Александр Удальцов назвал ситуацию вокруг Розовой примером политической травли неугодного политика. lt.sputniknews.ru Категории: общество, политика, чп и криминал Ключевые слова: форум, депутат, расследование, КНБО, Розова География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии