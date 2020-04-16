Президент России отложил проведение парада Победы 🔊 Воспроизвести © Сергей Гунеев



Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится из-за пандемии коронавируса, объявил Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, сообщает



"Для подготовки парада 9 мая, его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах. Отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия великой Победы", - сказал Владимир Путин Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится из-за пандемии коронавируса, объявил Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, сообщает РИА Новости "Для подготовки парада 9 мая, его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах. Отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия великой Победы", - сказал Владимир Путин Президент подчеркнул, что, несмотря на переносы, День Победы отмечается именно 9 мая, эту дату невозможно отменить.



"В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности", — добавил Путин.



По словам главы государства, все торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", пройдут позже в 2020-м, который объявлен в России Годом памяти и славы.



По последним данным, в России выявили около 28 тысяч инфицированных коронавирусом, более 2300 пациентов вылечились, 232 человека умерли.



Власти призвали россиян соблюдать все меры предосторожности, не выходить из дома без серьезной необходимости, держать дистанцию в общественных местах и носить маски. РИА Новости Категории: политика, общество, в России, история Ключевые слова: Путин, Москва, 9 мая, парад, перенос, коронавирус География: Россия — статья прочитана 196 раз Комментарии