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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Украина очень скоро обрадует МВФ
Украина скоро выполнит все условия для старта новой программы поддержки, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Пол Томсен. Заявление опубликовано на сайте организации. Об этом сообщает ИА REGNUM.
«Существует ряд проблем, которые остаются нерешёнными, и я уверен, что они скоро будут преодолены, и что мы сможем рекомендовать программу нашему руководству», — рассказал он.
Томсен отметил, что Украина сильно пострадала от пандемии коронавируса, поэтому МВФ поддерживает меры, предпринятые правительством Украины, которые увеличивают дефицит бюджета страны.
Напомним, МВФ требует от Украины принять закон, открывающий рынок земли, а также закон о ранее национализированных банках.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко заявила, что 65% годового бюджета Украины — это заёмные средства, выданные иностранными кредиторами. По её словам, Украину целенаправленно ведут к банкротству.
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